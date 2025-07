Sport outdoor: massimizzare la performance fisica con una corretta idratazione

Bere non può essere solo una risposta alla sete, è fondamentale impostare una corretta routine di idratazione per prevenire l’insorgenza precoce della fatica, secondo il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation.

Milano, 17 luglio 2025 – Con il bel tempo cresce il desiderio di allenarsi all'aperto, ma pochi sanno che una corretta idratazione è uno dei segreti principali per praticare sport in modo sicuro ed efficace. Sottovalutarne l'importanza può portare a cali di energia, crampi muscolari, disorientamento e, nei casi più estremi, a problemi di salute gravi come la disidratazione severa o il colpo di calore.

Durante uno sforzo fisico all’aperto, soprattutto se il clima è caldo o umido, si possono perdere fino a due litri di sudore ogni ora. Per questo, è fondamentale non aspettare di avere sete per bere, ma seguire una vera e propria routine di idratazione studiata prima, durante e dopo l’allenamento.

Secondo il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, "l'idratazione non può essere considerata solo una risposta alla sete: durante l'attività sportiva, il meccanismo della sete è già un indicatore ritardato dello stato di disidratazione. Per mantenere l'omeostasi, è necessario introdurre liquidi secondo un piano basato su parametri fisiologici, quali il tasso di sudorazione individuale, il carico di lavoro previsto, la temperatura ambientale e l'umidità. L'assunzione di liquidi aiuta a ottimizzare il flusso sanguigno muscolare e prevenire l'insorgenza precoce della fatica."

Per impostare una corretta routine di idratazione è consigliabile bere circa mezzo litro di acqua due o tre ore prima dell’esercizio, in modo da partire con una buona riserva idrica. Durante l’attività sportiva, l’ideale è sorseggiare piccole quantità di liquidi ogni 15-20 minuti. Dopo l’allenamento, è importante recuperare i fluidi persi tramite la sudorazione con un apporto adeguato di acqua.

Che si tratti di una corsetta al parco, di una pedalata o di una sessione di fitness in giardino, l’idratazione è il primo alleato per chi vuole prendersi cura del proprio corpo in modo completo. Seguendo poche ma fondamentali attenzioni, ogni allenamento all’aperto può diventare più sicuro, più efficace e molto più gratificante.

Fonti

Jakub Chycki, Anna Kurylas, Adam Maszczyk, Artur Golas, and Adam Zajac; Alkaline water improves exercise-induced metabolic acidosis and enhances anaerobic exercise performance in combat sport athletes; 2018

Douglas J. Casa, Samuel N. Cheuvront, Stuart D. Galloway and Susan M. Shirreffs; Fluid Needs for Training, Competition, and Recovery in Track-and-Field Athletes, 2018

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo del beverage in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici e bibite. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in oltre 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti, sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita. Sanpellegrino è impegnata inoltre con azioni concrete di sostenibilità su quattro aree chiave del proprio business: la produzione, il packaging, la logistica e il capitale naturale

Contatti:

Immediapress

Contatti :



Responsabile relazioni esterne

Gruppo Sanpellegrino

Prisca Peroni

prisca.peroni@waters.nestle.com

Tel: 02 3197.1



Ufficio Stampa MSL Italia

Marco Rivetta

marco.rivetta.ext@mslgroup.com

Tel: 02 7733 6280

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.