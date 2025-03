StandUpWay: La Piattaforma per il trattamento Online delle Dipendenze

Macerata, 11 Marzo 2025 – Superare una dipendenza è una sfida complessa, spesso accompagnata dalla paura di dover stravolgere la propria vita, abbandonare il lavoro o allontanarsi dai propri affetti per lunghi periodi.

Ma cosa accadrebbe se esistesse un metodo che permettesse di affrontare la dipendenza senza dover mettere in pausa la propria quotidianità?

StandUpWay è la risposta a questa domanda: una piattaforma digitale avanzata, unica nel suo genere, che offre un trattamento scientificamente validato e supportato da un team multidisciplinare.

StandUpWay non è una semplice app di supporto psicologico, ma una realtà innovativa sviluppata per il trattamento delle dipendenze con un approccio strutturato e monitorato in tempo reale.

Grazie alla ricerca condotta dall’Università di Palermo, il metodo StandUp sta dimostrando la sua efficacia attraverso dati scientifici concreti, con la prima pubblicazione già apparsa su una rivista internazionale e altre in arrivo.

Un Approccio Innovativo: Superare la Dipendenza Senza Isolarsi

Tradizionalmente, i percorsi di recupero dalle dipendenze richiedono lunghi periodi di isolamento all’interno di comunità terapeutiche, con un impatto significativo sulla vita personale e professionale dei pazienti.

StandUpWay cambia completamente questo paradigma, offrendo un percorso che permette di rimanere immersi nella propria quotidianità, mantenendo il lavoro, le relazioni e la propria autonomia, ma con il supporto costante di un team di professionisti altamente qualificati.

Il trattamento si basa su un modello integrato che combina diversi approcci terapeutici:

Recovery Coaching: un supporto pratico e motivazionale condotto direttamente da chi ha vissuto in prima persona il percorso di uscita dalla dipendenza.

Psicoeducazione: per comprendere meglio i meccanismi della dipendenza e acquisire strumenti concreti per gestirla.

Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT e DBT): per modificare i comportamenti dannosi e imparare strategie di gestione delle emozioni.

Monitoraggio Costante e Interventi Tempestivi: grazie alla tecnologia, è possibile tracciare i momenti critici del percorso e intervenire immediatamente.

La Validazione Scientifica: L’Università di Palermo Dimostra l’Efficacia del Metodo

Uno degli elementi distintivi di StandUpWay è il rigoroso approccio scientifico che sta alla base del suo funzionamento.

Il metodo StandUp è attualmente oggetto di una ricerca condotta dall’Università di Palermo, che da oltre un anno e mezzo sta raccogliendo dati sugli utenti della piattaforma.

La prima pubblicazione su una rivista scientifica internazionale, il Journal of Integrated Health, ha già dimostrato che il trattamento riduce significativamente il craving – il desiderio compulsivo di assumere sostanze – durante il percorso di recupero.

Questo rappresenta una prova concreta dell’efficacia del metodo, confermando che è possibile uscire dalla dipendenza da remoto, senza dover necessariamente entrare in una comunità terapeutica.

Uno dei più grandi limiti dei trattamenti tradizionali è la mancanza di un monitoraggio costante. StandUpWay, invece, utilizza un algoritmo avanzato che traccia giornalmente l’andamento degli utenti, permettendo di rilevare momenti di difficoltà e intervenire tempestivamente.

La piattaforma consente di analizzare la partecipazione alle attività terapeutiche, identificare eventuali segnali di ricaduta ed offrire un supporto immediato tramite un team di esperti disponibile 24 ore su 24.

In caso di crisi, è sufficiente premere un pulsante per entrare in contatto immediato con un professionista e ricevere supporto concreto per superare le difficoltà.

Un Percorso Strutturato e Personalizzato: Non Sei Mai Solo

Il percorso su StandUpWay non è un semplice supporto online, ma un trattamento strutturato, con un team multidisciplinare che segue ogni singolo utente.

Il fondatore, Danilo Cuccagna, non è solo un esperto nel settore, ma un pari, una persona che ha vissuto in prima persona l’esperienza della dipendenza e ha trovato un metodo per uscirne, combinando la sua esperienza con le competenze di psicologi, terapeuti, psichiatri e coach.

“Sono guarito anche grazie al supporto di professionisti, senza dovermi isolare dalla mia vita. È da questa esperienza che è nato StandUpWay, un percorso che consente a chiunque di affrontare la dipendenza con un team di esperti, ma senza dover lasciare la propria quotidianità.”

– Danilo Cuccagna, Founder e CEO di StandUpWay

La piattaforma è pensata per mantenere alta la motivazione degli utenti, garantendo un tasso di completamento del percorso del 98%, un numero significativamente più alto rispetto ai metodi tradizionali.

Mentre nelle comunità terapeutiche tradizionali il tasso di completamento è spesso basso, StandUpWay riesce a tenere le persone motivate fino alla fine del trattamento, assicurando un percorso di recupero strutturato e continuativo.

Il Ruolo Fondamentale della Famiglia nel Percorso di Recupero

StandUpWay non si limita a supportare l’utente, ma coinvolge attivamente anche la famiglia. Spesso, chi vive accanto a una persona con dipendenza non sa come aiutarla o si sente impotente di fronte alla situazione.

Grazie alla piattaforma, i familiari possono ricevere supporto e formazione per comprendere meglio il percorso del proprio caro, partecipare a sessioni dedicate, imparando strategie di comunicazione e supporto, oltre ad avere un canale diretto con il team di esperti per ricevere consigli e indicazioni.

Questo approccio consente di creare un ambiente di recupero positivo anche a casa, aiutando l’utente a mantenere alta la motivazione e ridurre il rischio di ricadute.

“Il sistema sanitario tradizionale è rimasto fermo, oggi abbiamo bisogno di soluzioni rapide, accessibili e smart, in grado di rispondere alle esigenze delle persone in tempo reale. StandUpWay è questo: una rivoluzione nel trattamento delle dipendenze.”

– Danilo Cuccagna

Un’Innovazione che Guarda al Futuro

StandUpWay è una realtà privata, ma il suo impatto sta crescendo anche nel settore pubblico. Per il periodo 2025/2026, sono previsti progetti sperimentali in collaborazione con diverse regioni italiane, con l’obiettivo di rendere il trattamento delle dipendenze più accessibile ed efficace su larga scala.

Facendo leva su un approccio scientificamente validato, un monitoraggio costante e immediato, un team di esperti sempre disponibile e il coinvolgimento della famiglia, StandUpWay sta ridefinendo il concetto di recupero dalle dipendenze.

Non si tratta solo di superare la dipendenza, ma di diventare più forti, più consapevoli e più resilienti, senza dover rinunciare alla propria vita.

Attraverso tecnologia, innovazione e un team di esperti, StandUpWay rappresenta una soluzione concreta e moderna per chiunque voglia riprendere in mano la propria esistenza.