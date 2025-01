Studio Professionale Futura: a Bari l’innovazione nel campo dell’assistenza sociale

Simona Pantaleo e Lucia Piazzolla hanno avviato un progetto dall’alto valore aggiunto che coinvolge professionisti, enti e associazioni



Bari, 29 gennaio 2025.L’assistente sociale riveste un ruolo di fondamentale importanza per la collettività, operando al fianco di individui, famiglie e comunità per affrontare e risolvere problematiche complesse. Secondo dati recenti, in Italia sono attivi circa 47.000 assistenti sociali, con una presenza significativa dal nord al sud del Paese. Negli ultimi anni, la professione ha subito un’evoluzione significativa, adattandosi alle nuove esigenze della popolazione e ampliando le proprie competenze, capace di rispondere alle fragilità individuali e collettive, costruendo ponti tra le persone e il welfare. “La nostra professione è protagonista di un cambiamento che coinvolge non solo l’approccio lavorativo, ma anche le strutture e le modalità organizzative degli operatori del settore”, spiega la Dottoressa Simona Pantaleo, coideatrice insieme alla Dottoressa Lucia Piazzolla dello Studio Professionale Futura di Bari. “Oggi l’assistente sociale è più che mai essenziale — ragiona la coideatrice —, indispensabile per il potenziamento delle comunità e la promozione sociale”. Proprio in quest’ottica, Pantaleo e Piazzolla hanno ideato una struttura che rispondesse in termini moderni e soprattutto concreti alle esigenze sia del territorio che del mondo professionale dell’assistenza, diventando in pochi anni punto di riferimento per professionisti che operano nel settore dell'innovazione sociale. La missione dello Studio Professionale Futura è quella di offrire supporto alle realtà sia istituzionali che alle organizzazioni, attraverso il lavoro di professionisti altamente qualificati. Grazie all’esperienza acquisita nel campo della progettazione sociale, lo studio si impegna a fornire soluzioni innovative e studiate ad hoc per affrontare le sfide complesse del settore sociale contemporaneo. Questa evoluzione non solo risponde alle richieste emergenti della società, ma contribuisce anche a rafforzare il ruolo dell’assistente sociale come figura chiave nel promuovere il benessere collettivo e l'inclusione. “Nei prossimi mesi compiremo un importante passo in avanti: trasformare il nostro studio in una società tra professionisti”, spiegano Pantaleo e Piazzolla. “Il nostro sarà un coworking di competenze in cui più professionisti del servizio sociale lavoreranno per contribuire alla crescita di questa figura”. Non a caso, lo studio è accreditato presso il CROAS Puglia e offre percorsi di formazione per assistenti sociali, oltre a progettare interventi per enti del terzo settore come cooperative, associazioni e fondazioni. “L’obiettivo è quello di fornire strumenti concreti a chi opera nel sociale, ma anche proporre progetti innovativi sul territorio per promuovere una maggiore consapevolezza delle potenzialità dei singoli, dai più piccoli agli adulti, con interventi nelle scuole e attività di sensibilizzazione”.

CONTATTI: https://g.co/kgs/Qxgc3p6

