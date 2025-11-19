Supermicro annuncia nuove soluzioni cluster per fabbriche di IA basate sulle architetture di riferimento aziendali NVIDIA e sull'infrastruttura AI NVIDIA Blackwell per semplificare l'implementazione dell'intelligenza artificiale su larga scala

SAN JOSE, California, e ST. LOUIS, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA/ML, HPC, Cloud, Storage e 5G/Edge, ha annunciato nuove soluzioni complete e chiavi in mano per semplificare l'implementazione e accelerare il time-to-online per le fabbriche di IA. Basati sulle architetture di riferimento aziendali NVIDIA e sulle GPU NVIDIA Blackwell, i nuovi cluster su scala rack sono completamente integrati e convalidati da Supermicro e forniti come soluzioni full-stack, completi di stack software NVIDIA e rete Ethernet NVIDIA Spectrum-X. Il DCBBS di Supermicro può favorire ulteriormente l'espansione di fabbriche di IA, garantendo tutto il necessario per sviluppare un nuovo data center greenfield o per ristrutturare un data center tradizionale trasformandolo in una fabbrica di IA, riducendo i tempi di consegna e la necessità di destreggiarsi tra più fornitori.

"Supermicro è sempre stato un leader del settore per quanto riguarda il time-to-market delle nuove tecnologie GPU su scala rack e stiamo sfruttando la nostra competenza nella fornitura di infrastrutture IA su larga scala basate su NVIDIA GB300 NVL72 e NVIDIA HGX B300 per consentire la democratizzazione dell'IA per le aziende di ogni settore", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "La fabbrica di IA è la base per trasformare ogni azienda in un'azienda gestita dall'IA e, in combinazione con le nostre soluzioni Data Center Building Block, Supermicro e NVIDIA stanno aiutando le aziende ad accelerare e semplificare l'implementazione di fabbriche di IA per il time-to-online (TTO) più breve del settore."

Per maggiori informazioni sulle soluzioni cluster per fabbriche di IA di Supermicro, visitare il sito supermicro.com/aifactory

Supermicro offre soluzioni complete per fabbriche di IA basate su sistemi certificati NVIDIA Supermicro dotati di GPU NVIDIA Blackwell, ottimizzati per garantire le massime prestazioni ed efficienza in ambienti tradizionali in cui alimentazione, raffreddamento e spazio fisico sono fattori limitanti diffusi durante l'implementazione di infrastrutture di IA. Le soluzioni per fabbriche IA di Supermicro includono la rete Spectrum-X e si basano sulle architetture di riferimento aziendali NVIDIA per GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition e NVIDIA HGX™ B200.

Preconfigurate come unità scalabili, le soluzioni cluster per fabbriche di IA di Supermicro sono disponibili in configurazioni piccole, medie e grandi, che vanno da 4 nodi e 32 GPU fino a 32 nodi e 256 GPU. I cluster sono integrati e testati fino a L12 (cluster multi-rack) presso i siti di produzione globali di Supermicro, tra cui quello di San Jose, California, e includono lo stack software NVIDIA (NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA Run:ai), la rete Ethernet NVIDIA Spectrum-X e il cablaggio completamente integrato per una soluzione completa, plug-and-play e pronta per iniziare a generare token fin dal primo momento. Supermicro offre inoltre soluzioni di storage per tutte le fasi della pipeline dei dati IA, basate su un portafoglio completo di sistemi ottimizzati per lo storage. Insieme ai principali ISV di gestione dei dati, Supermicro può supportare il progetto di riferimento della piattaforma dati IA NVIDIA e abilitare i flussi di lavoro IA all'interno della fabbrica di IA.

Supermicro sta attualmente accettando ordini per soluzioni cluster per fabbriche di IA in configurazioni da 4, 8 e 32 nodi con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition o NVIDIA HGX B200, ottimizzate per carichi di lavoro IA e HPC di qualsiasi dimensione.

Cluster IA universali, HPC e di visual computing con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition – Basate sui sistemi GPU PCIe 4U e 5U di Supermicro, con 8 GPU per nodo in una configurazione 2-8-5-200 (CPU-GPU-NIC-larghezza di banda), queste soluzioni cluster sono in grado di gestire l'inferenza IA, l'HPC aziendale e i carichi di lavoro di grafica e rendering, consentendo alle aziende di sfruttare un'infrastruttura comune per più applicazioni.

Cluster IA e HPC ad alte prestazioni con GPU NVIDIA HGX – Basati sulle piattaforme GPU modulari 10U di Supermicro, tutti i nodi includono NVIDIA HGX B200 8-GPU e supportano NVIDIA NVLink® per la massima comunicazione GPU-GPU. Questi cluster sono ottimizzati per la messa a punto e l'addestramento dei modelli di IA, nonché per i carichi di lavoro HPC.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete e ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a creare innovazioni per il mercato delle infrastrutture IT aziendali, del cloud, dell'IA e 5G telco/edge. Offriamo soluzioni IT complete con server, IA, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dei sistemi di alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, sistemi di alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

