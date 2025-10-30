Supermicro annuncia un'ulteriore espansione dell'entità federale statunitense nel mercato federale: l'ampia produzione di server AI negli Stati Uniti è rivolta all'ecosistema federale

SAN JOSE, California, 30 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per AI/ML, HPC, cloud, storage e 5G/edge, oggi ha annunciato la creazione di Super Micro Federal LLC nell'obiettivo di accelerare l'espansione nel mercato federale. La nuova entità si concentrerà sulla fornitura di soluzioni a performance elevate, efficienti dal punto di vista energetico e sviluppate, prodotte, convalidate (e prodotte) negli Stati Uniti per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle agenzie governative statunitensi.

"Supermicro si impegna a supportare il governo federale degli Stati Uniti nel potenziamento della sua prossima generazione di iniziative tecniche", ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Attraverso questa iniziativa, Supermicro fornirà alle agenzie del governo federale degli Stati Uniti soluzioni IT complete per data center, prodotte e testate nei nostri stabilimenti produttivi nella Silicon Valley, in California. Grazie alle nostre soluzioni Data Center Building Block®, possiamo progettare e fornire l'intero stack IT per una varietà di requisiti di data center".

Con questa espansione organizzativa Supermicro rafforza il proprio impegno nei confronti dell'innovazione, della produzione nazionale e della supply chain negli Stati Uniti. Grazie alla sede di progettazione statunitense, l'azienda garantisce tempi di commercializzazione e di messa online più rapidi per il governo federale.

La nuova filiale federale sfrutterà le soluzioni Data Center Building Block di Supermicro per consentire una rapida personalizzazione e implementazione di sistemi predisposti per l'intelligenza artificiale. Grazie alle sue solide capacità produttive negli Stati Uniti, fornisce soluzioni efficienti in termini di prestazioni e costi alle agenzie governative.

Con la sede centrale a San Jose, in California, e la recente espansione nella Silicon Valley, Supermicro continua a consolidare la propria presenza negli Stati Uniti e valuta inoltre la creazione di nuovi stabilimenti produttivi negli Stati Uniti, per soddisfare la domanda in crescita. Questi sforzi riflettono l'impegno dell'azienda nel promuovere la produzione manifatturiera statunitense e la creazione di posti di lavoro a livello nazionale.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete e ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, California, Supermicro è impegnata a creare innovazioni per il mercato delle infrastrutture IT aziendali, del cloud, dell'IA e 5G telco/edge. Offriamo soluzioni IT complete con server, IA, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nel campo della progettazione delle schede madri, dei sistemi di alimentazione e degli chassis ne favorisce ulteriormente le attività di sviluppo e produzione e rende possibile l'innovazione di prossima generazione, dal cloud all'edge, per i clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, sistemi di alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

