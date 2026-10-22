Supermicro porta le NVIDIA Aerial RAN Computer Solutions al Network Edge insieme a Nokia per abilitare servizi di AI a bassa latenza

SAN JOSE, California, 22 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, Enterprise, Storage e 5G/Edge Total IT Solution Provider basate sulla Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), collabora con Nokia per implementare reti di accesso radio basate sull'intelligenza artificiale [Artificial Intelligence-Radio Access Networks (AI-RAN)], dai siti cellulari distribuiti agli hub di rete centralizzati. La soluzione combina la tecnologia RAN e le competenze di rete di Nokia con la piattaforma NVIDIA Aerial RAN Computer, supportata dall'infrastruttura ottimizzata Supermicro ottimizzata per l'AI. Avvicinando il calcolo accelerato alla rete di accesso, la soluzione consente di eseguire i carichi di lavoro radio e di AI su un'infrastruttura condivisa, supportando applicazioni che richiedono prossimità e livelli di servizio prevedibili, tra cui AI vocale, visiva e fisica, nonché impieghi interni come la gestione autonoma delle reti.

"AI-RAN sta ridefinendo le reti per l'AI, trasformando l'infrastruttura mobile in una base condivisa per la connettività, AI for RAN, AI on RAN e una più ampia gamma di servizi di AI distribuiti", afferma Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Insieme a Nokia e NVIDIA, stiamo portando il calcolo accelerato a ogni livello della rete, consentendo agli operatori di massimizzare l'efficienza delle infrastrutture, implementare nuovi servizi AI e prepararsi al 6G nativo per l'AI. Il nostro approccio DCBBS offre la flessibilità e le prestazioni necessarie per accelerare la distribuzione e trasformare l'infrastruttura di rete in una piattaforma per l'innovazione." Per maggiori informazioni sulle più recenti soluzioni AI-RAN, fare clic qui.

L'integrazione del calcolo accelerato nella RAN consente agli operatori di eseguire i carichi di lavoro di rete e di AI sulla stessa infrastruttura, migliorando l'efficienza spettrale, automatizzandola gestione della rete e ottimizzando il consumo energetico, oltre a creare nuove opportunità per i servizi di AI all'edge. Combinando i sistemi Supermicro con la tecnologia e il software RAN di Nokia, la piattaforma NVIDIA Aerial RAN Computer offre configurazioni modulari di CPU e GPU correttamente dimensionate per l'implementazione nei siti cellulari, negli MSO e nei siti di aggregazione. La tecnologia NVIDIA ConnectX garantisce inoltre connettività di rete ad alta velocità definita del software. Nel loro insieme, queste funzionalità offrono agli operatori una base flessibile per le applicazioni di AI a bassa latenza disponibili oggi e un percorso evolutivo basato sul software verso le reti 6G.

"AI-RAN rappresenta un importante passo avanti verso reti mobili più intelligenti e adattabili", ha dichiarato Emma Falck, presidente di Mobile Infrastructure presso Nokia. "Combinando la leadership di Nokia nelle reti radio con il calcolo accelerato NVIDIA e l'infrastruttura flessibile di Supermicro, offriamo agli operatori un modo concreto per riunire i carichi di lavoro RAN e AI nelle loro reti. Ciò aiuterà gli operatori a migliorare fin da oggi le prestazioni e l'automazione delle reti, creando al contempo le basi per nuovi servizi di AI all'edge e per il 6G nativo per l'AI."

"AI-RAN riunisce networking, calcolo accelerato e intelligenza per aiutare gli operatori a utilizzare più efficacemente le proprie infrastrutture e creare nuove opportunità per i servizi di AI all'edge", ha dichiarato Soma Velayutham, vicepresidente Telecoms per NVIDIA. "Nokia e Supermicro aiutano gli operatori a implementare le soluzioni NVIDIA Aerial RAN Computer in diversi ambienti di rete, dai siti cellulari distribuiti alle sedi RAN centralizzate, con la flessibilità necessaria per incrementare le capacità di intelligence con la crescita della domanda."

I sistemi modulari e opportunamente dimensionati di Supermicro per NVIDIA ARC coprono siti cellulari distribuiti, siti di aggregazione e hub della rete core, consentendo agli operatori di implementare con precisione le capacità di AI dove sono necessarie.

I server Supermicro per NVIDIA ARC sono già disponibili sul mercato. ARC MGX 2U con doppio processore Vera è esposto presso lo stand Supermicro a NVIDIA GTC Berlin, dal 20 al 22 ottobre 2026, e sarà disponibile entro la fine dell'anno. ARC-Pro 2U sarà sottoposto a test presso i clienti entro la fine dell'anno, mentre la disponibilità generale è prevista per il primo semestre del 2027.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operativa a San José, in California, Supermicro si impegna a introdurre per prima sul mercato innovazioni destinate alle infrastrutture IT aziendali, cloud, AI e 5G Telco/Edge. L'azienda offre soluzioni IT complete che comprendono server, sistemi per l'AI, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente lo sviluppo e la produzione di innovazioni di nuova generazione, dal cloud all'edge, per i clienti di tutto il mondo. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere economie di scala ed efficienza, e sono ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà (TCO) e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il pluripremiato portfolio di Server Building Block Solutions® permette ai clienti di ottimizzare le proprie soluzioni in base al carico di lavoro e all'applicazione specifica, scegliendo tra un'ampia gamma di sistemi basati sui nostri blocchi modulari flessibili e riutilizzabili, che supportano una gamma completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e "We Keep IT Green" sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

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