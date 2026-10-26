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Superteam Wheels collabora ufficialmente con RACEIT (COMERTECH RACEIT, S.L.) per l'espansione europea

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26 ottobre 2026 | 08.01
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BARCELLONA, Spagna, 26 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels continua ad espandersi in tutta Europa. Siamo lieti di annunciare il nostro nuovo partenariato con COMERTECH RACEIT, S.L. (con il marchio RACEIT / RaceIt.cc), specialista di prodotti per il ciclismo su strada con sede a Barcellona.

Grazie a questa cooperazione, i ciclisti spagnoli hanno accesso all'intera gamma di ruote in carbonio Superteam Wheels, con magazzino locale a Barcellona, consegna rapida, assistenza tecnica in lingua spagnola e servizio post-vendita locale completo gestito dal team RACEIT.

Gestito dall'amministratore Marc Naveira (sito web: raceit.cc; Instagram: @raceit.cc), RACEIT agisce come importatore ufficiale di Superteam Wheels per la Spagna. Si assume la piena responsabilità del prodotto per i clienti finali. Tutte le richieste di logistica, assistenza tecnica, garanzia e restituzione vengono elaborate dal magazzino di Barcellona, senza oneri doganali imprevisti o tasse nascoste. I clienti ricevono consigli individuali sulla compatibilità delle ruote e sui controlli di assemblaggio.

Servizi locali per gli acquirenti spagnoli

"Con Superteam Wheels desideriamo che i ciclisti spagnoli accedano a ruote ad alte prestazioni acquistando con fiducia a livello locale: stock di Barcellona, logistica rapida, assistenza in lingua madre e garanzia end-to-end gestita dal nostro team".

Marc Naveira, amministratore di RACEIT

Fondata nel 2015, Superteam Wheels sviluppa ruote in carbonio di alto valore per biciclette da strada e gravel approvate dall'UCI a cui si affidano oltre 100.000 ciclisti in tutto il mondo. I ciclisti spagnoli possono ora acquistare la nostra gamma completa tramite RACEIT ed evitare i problemi di acquisto transfrontaliero.

Stiamo cercando attivamente distributori regionali a livello mondiale. I partner interessati possono contattarci tramite il nostro sito ufficiale: https://superteamwheels.com/

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