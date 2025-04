Tdl Solar, Davide Tatti: “Fondamentale rivolgersi ad un’unica realtà per l’efficientamento energetico”

Il responsabile dell’azienda di Oristano spiega perché affidarsi a una realtà integrata è la scelta giusta per risparmio, comfort e gestione ottimale del progetto

Oristano, 23/04/2025. L’efficientamento energetico è diventato una priorità per numerose famiglie e imprese, che tra Superbonus 110%, detrazioni fiscali e caro energia hanno scelto di installare impianti per ridurre i consumi e diventare più indipendenti. Secondo il Gestore dei Servizi Energetici nel 2022 in Italia sono stati installati oltre 1,5 milioni di impianti fotovoltaici, con un aumento del 30% rispetto al 2021. Tuttavia, molti di questi interventi non hanno raggiunto il pieno potenziale proprio perché non sono stati accompagnati da un’analisi complessiva dell’efficienza energetica dell’edificio. “L’indipendenza energetica non si ottiene installando i pannelli solari”, spiega Davide Tatti, responsabile di TDL Solar, azienda di Oristano specializzata in soluzioni integrate per il risparmio energetico. “Per raggiungere risultati significativi, è fondamentale agire su più fronti: dall’isolamento termico alla gestione intelligente dell’energia prodotta. Solo così si può massimizzare il risparmio e il comfort, aumentando il valore dell’immobile”. Effettivamente, per ottenere risultati concreti non basta installare solamente i pannelli fotovoltaici, ma un approccio integrato che consideri tutti gli aspetti dell’immobile, dall’accumulo di energia alla coibentazione, passando per la climatizzazione e gli infissi. Un aspetto cruciale, spesso sottovalutato, è la scelta dell’azienda a cui affidare i lavori di efficientamento energetico. Rivolgersi a più operatori per singole installazioni può sembrare una strategia efficace, ma nella pratica porta spesso a ritardi, problemi di coordinamento e soluzioni poco integrate. “Affidare l’intero intervento a una realtà in grado di operare a 360 gradi significa ottenere un progetto armonizzato, con impianti che lavorano in sinergia per garantire il massimo rendimento energetico. Coordinare diverse imprese per l’installazione di pannelli fotovoltaici, climatizzazione, infissi e coibentazione può generare complicazioni sia tecniche che burocratiche”, evidenzia Tatti. Ogni azienda opera con una propria metodologia, e la mancanza di un’unica regia rischia di compromettere l’efficacia complessiva dell’intervento. “Quando ci si affida a più operatori, il rischio è che ogni installatore si focalizzi esclusivamente sul proprio lavoro, senza considerare l’integrazione con gli altri sistemi dell’edificio. Questo — prosegue il responsabile di TDL Solar — può tradursi in impianti che non comunicano tra loro in modo efficiente o in problematiche strutturali che emergono solo a lavori ultimati, con conseguenti costi aggiuntivi e disagi per il cliente”. Optare per un unico interlocutore, dunque, consente di ridurre i tempi di realizzazione, ottimizzare la progettazione e garantire una gestione più fluida di tutte le fasi del processo, dalla consulenza iniziale alla manutenzione post-vendita. Un investimento ben pianificato, eseguito da un’unica realtà specializzata, si traduce in un vantaggio sia economico che operativo, assicurando un futuro più sostenibile e confortevole per abitazioni e aziende.

