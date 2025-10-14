circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire/h2>

Tech4Nature amplia la sua presenza in occasione dello IUCN World Conservation Congress

14 ottobre 2025 | 20.02
LETTURA: 3 minuti

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 14 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- L'Unione Internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e Huawei hanno ampliato la portata della loro partnership globale congiunta Tech4Nature con una serie di eventi nel corso delIo IUCN World Conservation Congressad Abu Dhabi.

All'edizione del congresso di quest'anno, i partner di Tech4Nature hanno partecipato a una serie di forum pensati per dare risalto al potere della tecnologia nell'ambito della conservazione. Tra i principali progetti Tech4Nature evidenziati durante l'evento ci sono:  

In linea con la Green List dell'IUCN e con Huawei TECH4ALL, Tech4Nature si propone di potenziare i risultati della conservazione della natura utilizzando le tecnologie digitali. Dal suo lancio nel 2020, l'iniziativa ha portato avanti 11 progetti di punta in 8 paesi, in collaborazione con una serie di partner e comunità locali.

Oltre che in Cina e Brasile, i progetti Tech4Nature di Fase II sono attualmente in corso in Messico nell'ambito della protezione dei giaguari nella riserva statale di Dzilam de Bravo; in Turchia per monitorare le specie ombrello come indicatori della salute generale dell'ecosistema, con particolare attenzione alle capre selvatiche e ai daini; in Kenya per proteggere la barriera corallina e la lotta alla pesca illegale e nella provincia spagnola di Barcellona per studiare l'impatto delle attività ricreative sulle aquile di Bonelli.

Il World Conservation Congress ha anche ospitato la prima edizione dei Tech4Nature Awards, annunciando i vincitori in tre categorie:

"Queste soluzioni vincitrici dimostrano come la tecnologia innovativa, se messa nelle mani degli ambientalisti e delle comunità, possa generare un reale cambiamento per la natura e le persone", ha affermato Grethel Aguilar, Direttore generale dell'IUCN. "I premi Tech4Nature mettono in luce la creatività e la determinazione di ci lavora in prima linea nella conservazione. Le loro innovazioni ci avvicinano a un mondo giusto che valorizza e preserva la natura."

Le soluzioni per ogni categoria dei Tech4Nature Awards sono state valutate da una giuria composta da esperti di tecnologia e conservazione provenienti da tutto il mondo.

"L'innovazione digitale ha un ruolo importante da svolgere nel supportare soluzioni sostenibili, inclusive e rispettose della natura, in grado di monitorare, proteggere e ripristinare le popolazioni di animali selvatici e i loro ecosistemi", ha affermato Max Cuvellier Giacomelli, responsabile della divisione Mobile for Development di GSMA e uno dei giudici della categoria "Tech Innovation". "È estremamente incoraggiante vedere così tante iniziative in atto sul campo e avere la possibilità di dare risalto ad alcune attraverso i Tech4Nature Award."

Lo IUCN World Conservation Congress si tiene ogni quattro anni e riunisce esperti di conservazione provenienti da tutto il mondo. I temi di quest'anno sono stati l'intensificazione delle azioni di conservazione, la riduzione dei rischi di superamento dei limiti climatici, il raggiungimento dell'equità, la transizione verso economie e società positive per la natura e l'innovazione e la leadership rivoluzionarie per la conservazione.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794402/T4N_award_winners_800500.jpg 

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tech4nature-amplia-la-sua-presenza-in-occasione-dello-iucn-world-conservation-congress-302583804.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ICT ICT AltroAltro Ambiente Agricoltura_E_Allevamento Politica_E_PA Ambiente Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza