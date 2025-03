Tethis e Sheba Medical Center annunciano una collaborazione per la ricerca finalizzata alla promozione della biopsia liquida basata sull'AI nel cancro del retto

MILANO e TEL HASHOMER, Israele, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Tethis S.p.A., pioniere nello sviluppo di una piattaforma standardizzata di biopsia liquida, e Sheba Medical Center, il maggior centro medico israeliano costantemente inserito nella classifica dei 10 migliori ospedali al mondo dalla rivista Newsweek, oggi hanno annunciato una collaborazione per la ricerca mirata a valutare le cellule tumorali circolanti (CTC) nei pazienti affetti da cancro del retto utilizzando la tecnologia proprietaria di Tethis. In base all'accordo, uno strumento See.d® di Tethis sarà installato presso l'Istituto di Patologia di Sheba.

Lo studio, guidato dalla Prof.ssa Iris Barshack, si concentrerà sul monitoraggio delle CTC e del ctDNA nei pazienti con cancro del retto prima e dopo la terapia neoadiuvante. È prevista la raccolta di campioni ematici in più momenti per stabilire i livelli basali delle CTC e monitorarne le variazioni nel corso del trattamento. La ricerca mira a valutare il potenziale delle CTC combinate con il ctDNA come marcatori surrogati in grado di anticipare la rilevazione di recidive nel carcinoma rettale rispetto agli studi convenzionali basati sulla diagnostica per immagini.

"Collaborare con Sheba rappresenta un passo significativo nell'espansione delle applicazioni a cui è destinata la nostra piattaforma di biopsia liquida", ha dichiarato il Dr. Holger Neecke, amministratore delegato di Tethis. "Il nostro strumento See.d, combinato con i nostri vetrini SmartBioSurface nanorivestiti, consente la preparazione standardizzata di campioni citologici contenenti cellule immunitarie e tumorali, adatti per il multiplexing sequenziale e l'interpretazione tramite intelligenza artificiale, raccogliendo al contempo plasma per l'analisi del DNA libero circolante".

"Questa collaborazione esemplifica l'impegno di Sheba nel promuovere la medicina di precisione attraverso tecnologie innovative", afferma la Prof.ssa Iris Barshack, direttrice del Pathology Institute. "Combinando l'innovativa piattaforma di biopsia liquida targata Tethis con la nostra vasta competenza clinica in oncologia puntiamo a sviluppare strategie più efficaci per monitorare la risposta al trattamento nei pazienti affetti da cancro del retto".

"L'analisi dei campioni citologici mediante multicolorazione immunoistochimica in campo chiaro e algoritmi basati sull'AI è il frutto dei nostri riusciti studi di prova di concetto su cellule modello e consente di far progredire la citologia digitale nelle applicazioni di biopsia liquida", è il commento della Dr.ssa Nadia Prisant, responsabile del laboratorio di biopsia liquida. "La capacità di preparare vetrini citologici di qualità elevata presso il punto di prelievo ematico può fornire informazioni preziose sulla progressione della malattia e aiutare a orientare le decisioni terapeutiche per i nostri pazienti".

"Con lo strumento See.d di Tethis siamo in grado di recuperare dal flusso sanguigno l'intera popolazione di cellule nucleate, comprese le cellule infiammatorie, gli istociti e le CTC. Questo delicato metodo di raccolta migliora la capacità del patologo di rilevare singole cellule e cluster di CTC esponendole in un microambiente cellulare unico. Attraverso il multiplexing degli anticorpi specifici del carcinoma colorettale e la localizzazione delle proteine di membrana, citoplasmatiche e nucleari, prevediamo di migliorare la rilevazione delle CTC anche nei pazienti in fase molto precoce e di riuscire a valutare il profilo immunologico delle cellule infiammatorie presenti per orientare l'immunoterapia", aggiunge la Prof.ssa Ruth Katz, Professoressa di Patologia.

Lo strumento See.d® e i vetrini SmartBioSurface® sono destinati esclusivamente all'uso a fini di ricerca e non alle procedure diagnostiche.

Informazioni su Tethis

Tethis è un'azienda diagnostica impegnata nello sviluppo di un flusso di lavoro innovativo in grado di integrare la biopsia liquida nella pratica clinica e offrire una gestione precisa del cancro. La tecnologia di Tethis si concentra sulla standardizzazione della preparazione dei campioni ematici per garantirne la massima qualità e integrità ai fini della biopsia liquida, un approccio che facilita l'analisi completa di tutti i biomarcatori clinicamente rilevanti. I vetrini SmartBioSurface® nanorivestiti dell'azienda, congiuntamente allo strumento See.d®, consentono l'identificazione e la caratterizzazione delle cellule immunitarie e delle cellule rare, come le cellule tumorali circolanti, con una sensibilità impareggiabile persino in contesti in fase iniziale. La società ha sede a Milano. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.tethis-lab.com.

Informazioni su Sheba Medical Center

Lo Sheba Medical Center di Tel Hashomer è il più grande e completo centro medico del Medio Oriente, con un impatto a livello mondiale grazie all'assistenza medica, alla ricerca e alla trasformazione dell'assistenza sanitaria basata sull'AI che caratterizzano questa realtà. La City of Health di Sheba vanta ospedali per cure acute, riabilitazione, pediatria, oncologia e geriatria, centri di ricerca e innovazione, un centro di simulazione medica, un centro per la risposta alle catastrofi e un ospedale virtuale, il tutto in un unico campus completo nel centro di Israele. Sheba è un vero e proprio ospedale senza confini che accoglie pazienti e operatori sanitari da tutto il mondo e fornisce costantemente la massima assistenza medica a chi ne necessita. Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://sheba-global.com.

