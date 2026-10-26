The Stargazers: un dramma originale targato HIT che porta in scena un ritratto spirituale di gruppo attraverso la bellezza artistica

Harbin Institute of Technology (HIT)

HARBIN, Cina, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Stargazers, un’imponente opera teatrale corale frutto di tre anni di lavoro da parte dell’Harbin Institute of Technology (HIT), è andata recentemente in scena ad Harbin con tre repliche consecutive e ha emozionato il pubblico celebrando lo spirito di educatori e scienziati. Attori professionisti, docenti e studenti universitari hanno condiviso il palcoscenico per dare vita alle storie di scienziati ed educatori che si sono stabiliti nel nord-est della Cina, dedicandosi all’insegnamento e all’instancabile ricerca di innovazioni scientifiche.

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Queste figure rappresentano gli “800 pilastri del corpo docente” dell’HIT. Negli anni ’50, oltre 800 giovani docenti e studenti arrivarono all’Harbin Institute of Technology da ogni angolo della Cina. Questo corpo docente, con un’età media di soli 27 anni e mezzo, si assunse la responsabilità di strutturare i dipartimenti e le attività didattiche, formando i talenti allora indispensabili per sostenere l’industrializzazione della Nuova Cina.

Lontana da una rappresentazione stereotipata dell’eroismo, l’opera scava a fondo nei dettagli storici e nella natura umana. “Salire su questo palco ci permette di far rivivere lo straordinario passato di chi ci ha preceduto e di dare voce alla fede autentica di un’intera generazione” ha dichiarato Zou Mingye, che frequenta la Scuola di Architettura e Design.

La storia degli 800 Pilastri del corpo docente dell’HIT, che si sono stabiliti lungo la frontiera settentrionale per mettere la scienza e la tecnologia al servizio del Paese, rappresenta un vivido microcosmo dello sviluppo dell’istruzione superiore della Nuova Cina, in particolar modo degli studi ingegneristici. Incentrata sull’osservazione degli astri (lo “stargazing” del titolo) e sull’eredità culturale, l’opera si sviluppa attorno al concetto di “volgere lo sguardo alle stelle e mettere radici”: un invito a camminare nel fango senza mai smettere di contemplare il firmamento. Ogni generazione è composta da sognatori che guardano le stelle, destinati a diventare, a loro volta, il punto di riferimento per chi verrà dopo.

La letteratura e l’arte sono gli araldi di un’epoca e i custodi del suo spirito. Secondo i critici, The Stargazers riesce a trovare un perfetto equilibrio tra lo spessore della sua tesi concettuale e la resa artistica. Grazie a una scrittura teatrale di alto livello e a un impatto visivo straordinario, l’opera permette allo spirito di scienziati e docenti di fluire spontaneamente e conquistare lo spettatore con delicatezza attraverso il fascino dell’arte.

Trasmessa in diretta streaming sulle nuove piattaforme digitali, l’opera ha raggiunto una platea virtuale di 500.000 spettatori online.

Referente: Sig.ra Huang, Tel: 86-10-63074558

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