Tineco riconosciuta da Euromonitor International come il marchio n.1 al mondo di aspirapolvere domestici wet & dry per tre anni consecutivi

Milano, 11 novembre 2025 – Tineco, leader globale nella cura smart dei pavimenti, annuncia oggi che Euromonitor International ha riconosciuto l’azienda come il marchio n.1 al mondo di aspirapolvere domestici wet & dry per il terzo anno consecutivo*. Questo riconoscimento da parte del principale fornitore indipendente di ricerche strategiche di mercato conferma Tineco come leader e innovatore del settore della pulizia intelligente della casa.

Negli ultimi anni, Tineco ha ridefinito la pulizia domestica moderna, trasformando gli aspirapolvere wet & dry da una categoria di nicchia a un elemento essenziale nelle case di tutto il mondo. Integrando tecnologia avanzata e design funzionale, il marchio ha costruito una community di oltre 23 milioni di utenti a livello globale** e ha registrato una crescita notevole nei vari mercati. Secondo Euromonitor International, l’azienda ha raggiunto una quota di mercato globale del 41% nel 2022, 40% nel 2023 e 37% nel 2024, mantenendo la posizione di brand n.1 al mondo di aspirapolvere domestici wet & dry per tre anni consecutivi. Questo traguardo rafforza la sua leadership nella cura intelligente dei pavimenti e il suo impegno nel creare prodotti ad alte prestazioni e dal design ricercato, scelti da milioni di famiglie a livello globale.

“Essere nominati il brand di aspirapolvere domestici wet & dry n.1 al mondo da Euromonitor International per tre anni consecutivi è fonte di grande ispirazione”, ha dichiarato Ling Leng, CEO di Tineco. “Questo risultato riflette il nostro impegno verso l’innovazione e la nostra convinzione che la tecnologia debba semplificare la vita, non complicarla. Mentre il settore della cura della casa continua a evolversi verso soluzioni più intelligenti e sostenibili, Tineco continuerà a guidare il cambiamento, portando prodotti intelligenti e dal design raffinato in un numero sempre crescente di case”.

Dalla sua nascita nel 1998, Tineco è passata da produttore di un singolo modello di aspirapolvere a innovatore globale nei settori della cura smart di pavimenti, cucina e cura personale. Il marchio ha introdotto il primo aspirapolvere intelligente al mondo nel 2018 e il primo aspirapolvere wet & dry intelligente nel 2019, stabilendo un nuovo standard per la pulizia tecnologica connessa. Quest’anno ha presentato una nuova generazione di prodotti che continuano a superare i limiti della pulizia domestica intelligente, unendo prestazioni potenti a praticità e comfort per l’uso quotidiano:

FLOOR ONE S9 Artist : progettata per una pulizia quotidiana senza sforzo, questa lavapavimenti premium combina un’elevata potenza di aspirazione con un corpo sottile e reclinabile a 180°, per raggiungere facilmente ogni angolo. La spazzola DualBlock Anti-Tangle migliorata e la tecnologia iLoop Smart Sensor regolano automaticamente aspirazione e flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, garantendo risultati impeccabili con il minimo sforzo. FLOOR ONE S7 Stretch Steam : adatto a chi cerca una pulizia più profonda, questo modello integra la tecnologia HyperSteam che riscalda il vapore fino a 160°C sciogliendo grasso, sporco e batteri in una sola passata. Le funzioni integrate di aspirazione, lavaggio e vapore permettono di risparmiare tempo offrendo una igienizzazione professionale e una manutenzione semplice grazie al sistema di auto-asciugatura. PURE ONE A90S : l’aspirapolvere senza fili più potente di Tineco, offre un’autonomia fino a 105 minuti e una potenza di aspirazione di 270 AW. La sua spazzola intelligente 3DSense Master rileva il livello di polvere, il tipo di pavimento e i bordi, ottimizzando automaticamente la potenza di pulizia su ogni superficie, dal parquet alla moquette, per una pulizia più profonda ad ogni passaggio.

I prodotti Tineco sono disponibili in oltre 10.000 punti vendita in tutto il mondo, tra cui Media World, oltre che su Amazon e sullo store online ufficiale di Tineco. Il brand continua a espandere la propria presenza globale con nuove innovazioni e con l’ingresso in nuove categorie di prodotto previsto per il 2026. Per saperne di più su Tineco e sull’intera gamma di aspirapolvere intelligenti, lavapavimenti, pulitori per tappeti e altro ancora, visita tineco.com.

*Fonte: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; misurato in base al volume globale delle vendite al dettaglio (in unità) di aspirapolvere domestici wet & dry nel 2022, 2023 e 2024. Gli aspirapolvere domestici wet & dry sono definiti come pulitori domestici che erogano acqua pulita (o soluzione detergente) per lavare i pavimenti duri e aspirano successivamente acqua sporca e detriti. Ricerca completata a ottobre 2025.

**Dati dai registri ufficiali delle vendite nette di Tineco (gennaio 2020 – ottobre 2025). Tineco si riserva il diritto di interpretazione finale.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

