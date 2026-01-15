Trony inaugura un nuovo punto vendita a Oristano

Milano, 15 gennaio 2026 – Venerdì 16 gennaio Trony inaugurerà un nuovo punto vendita a Oristano: presso il nuovo negozio, a gestione diretta Jumbo S.p.A., lavoreranno 20 addetti alla vendita coordinati dal direttore Stefano Locci.

Ubicato in Via Oslo, angolo Via del Porto,sarà facilmente raggiungibile attraverso la zona industriale Corpo Nord. Con 1.512 mq di superficie, 2 casse e un parcheggio da 50 posti auto, il nuovo Trony di Oristano conterà su 16.000 referenze e un bacino d’utenza stimato di 52.000 potenziali clienti.

Prosegue così il progetto di sviluppo di Jumbo S.p.A., socio G.R.E. che con questa nuova apertura raggiunge un numero complessivo di 13 punti vendita. I punti vendita Trony in Italia salgono così a 187.

Il punto vendita di Oristano, con pianta rettangolare, presenta come primo reparto all’ingresso quello dedicato ai piccoli elettrodomestici. Tra i vari servizi, installazione elettrodomestici da incasso e a libera istallazione, estensione garanzia e tanti altri ancora. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: un'offerta completa per le sezioni audio/video, fotografia, accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso.

Sicuramente un’attività di forte attrazione per la clientela di Oristano, con un ruolo di primo piano nel panorama commerciale di tutta la zona.

Anche questa nuova apertura sarà comunicata a livello locale e sul sito www.trony.it

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) nasce nel 1972 dalla volontà di 8 aziende di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1996 la compagine acquista il marchio Trony ed attua la strategia dell’insegna comune “Made in Italy”. Nel 2000, prima in Italia, G.R.E. sviluppa l’idea del punto vendita di quartiere con il lancio dell’insegna Sinergy. Si giunge così al 2016 con la nascita dell’insegna Mini Trony e punti vendita caratterizzati da piccole superfici, ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre. Nel 2019 G.R.E. aderisce ad Euronics International, il retail group leader nel mercato europeo dell’elettronica di consumo. La Società vanta oggi oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony, MiniTrony e Sinergy) e un programma di loyalty con oltre 5 milioni di clienti fidelizzati, rimanendo fedele ai valori che la contraddistinguono da sempre: presenza capillare sul territorio, massima prossimità a favore

