BERLINO, 26 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Il Natale riunisce le persone, trasformando i momenti quotidiani in motivi per trascorrere più tempo con coloro a cui teniamo di più. Quest'anno, UGREEN celebra la stagione con "Power Your Magic", fornendo gli strumenti tecnologici per vivere questi momenti a casa, in viaggio e nelle comunità che riuniscono le persone.

Questo Natale, UGREEN invita tutti a sperimentare Power Your Magic attraverso la tecnologia che mantiene le persone connesse a ciò che conta di più. Costruita attorno all'innovazione, all'affidabilità e a un design funzionale, UGREEN crea soluzioni che assistono le persone in ogni situazione, consentendo loro di rimanere connesse e pronte a godere insieme di momenti più significativi.

Dal mantenere i dispositivi pronti per le occasioni d'incontro durante le festività con il caricabatterie Nexode Pro Smart Display e il powerbank magnetico MagFlow Pro, al promuovere la creatività con la docking station MaxiDock 17-in-1 Thunderbolt™ 5, alla conservazione di preziosi ricordi con NASync DXP4800 Pro e alla creazione di una casa più connessa con HomeAgent HA100, UGREEN rende Power Your Magic protagonista di tutti i momenti che rendono speciale il Natale. Insieme raccontano una storia semplice: UGREEN fornisce gli strumenti tecnologici per vivere appieno il Natale, aiutando ogni momento magico a essere condiviso, ricordato e goduto.

Questo calore si estenderà anche oltre le mura domestiche attraverso la celebrazione dell'Avvento di UGREEN in tre città, quali Berlino, Dortmund e Francoforte. Dal 27 novembre al 10 dicembre, il pop-up di Berlino darà il benvenuto ai viaggiatori che si apprestano a ritornare a casa. Il 13 dicembre, UGREEN celebrerà la stagione come Partner del BVB Weihnachtssingen, unendosi a più di 70.000 fan per una tradizione natalizia condivisa a Dortmund. Nel frattempo, dal 9 dicembre al 23 dicembre, escluse le domeniche, Francoforte trasformerà la tecnologia in un prezioso alleato dello shopping natalizio. I visitatori potranno ricaricare i loro dispositivi, esplorare i prodotti UGREEN, divertirsi con i giochi tradizionali delle feste e istantanee natalizie gratuite, con estrazioni giornaliere di premi e grandi premi speciali ogni fine settimana che arricchiscono di una sorpresa extra l'esperienza delle festività.

Power Your Magic si estende anche all'esperienza dei regali di Natale. La lista dei regali di Natale di Amazon curata da UGREEN riunisce prodotti molto apprezzati e popolari per tre diversi stili di vita: il viaggiatore minimalista, l'entusiasta della tecnologia e il custode dei ricordi, aiutando gli acquirenti a trovare regali perfetti per coloro a cui tengono di più.

Per una maggiore tranquillità durante la stagione delle festività, UGREEN offre una protezione aggiuntiva per la consegna dal 3 al 16 dicembre su ordini idonei da 65 € o 65 £ e oltre attraverso i siti ufficiali UGREEN aderenti. Gli ordini idonei che arriveranno dopo Natale riceveranno il 15% del valore dell'ordine a titolo di risarcimento, mentre per i pacchi persi in transito sarà garantito un rimborso completo.

Esplora la lista dei regali natalizi UGREEN:Regno Unito: https://www.amazon.it/stores/UGREEN/page/89B1DB3B-D9FA-4484-8189-0DC01330C985

Questo Natale, Power Your Magic è l'invito di UGREEN a celebrare ciò che in definitiva la tecnologia rende possibile: più tempo per la famiglia, connessioni più significative e un po' più di calore ovunque ci porti la stagione.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ugreen-alimenta-la-magia-del-natale-con-la-tecnologia-per-vivere-appieno-ogni-momento-durante-le-festivita-302949150.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.