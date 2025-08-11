Ultima Markets ottiene la licenza FCA per promuoverel'espansione nel Regno Unito

EBENE CYBERCITY, Mauritius, 11 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets, broker di CFD per il trading online rinomato a livello mondiale, ha ottenuto la licenza regolamentare per operare sotto la supervisione della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito. Questa acquisizione segna un importante traguardo per la strategia di Ultima Markets volta a stabilire una presenza regolamentata nel Regno Unito(UK).

Il Regno Unito è un importante centro finanziario mondiale, che conta sulla presenza di 19 milioni di trader attivi, numero in crescita nel 2024. La FCA è rinomata per i suoi elevati standard di trasparenza e tutela dei consumatori, rendendo la sua licenza normativa una delle più rigorose e prestigiose del settore.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di aver compiuto questo passo", ha affermato Gareth Derbyshire, portavoce di Ultima Markets. "Essere soggetti alla regolamentazione FCA dimostra il nostro impegno a lungo termine nei confronti del Regno Unito e dei suoi standard normativi. Esemplifica ciò che i trader del Regno Unito possono aspettarsi da noi: trasparenza, integrità e una chiara attenzione alla loro esperienza di trading."

Ultima Markets prevede di accogliere clienti del Regno Unito a partire dal 2026 e di lanciare un'offerta localizzata che comprende un sito web dedicato, sistemi di conformità avanzati e funzionalità della piattaforma su misura per la conformità agli standard FCA. "Stiamo adottando tutte le misure necessarie per soddisfare appieno le aspettative", ha aggiunto Derbyshire. "Ciò significa molto più che soddisfare i requisiti. I nostri prodotti, la nostra formazione e il nostro supporto sono pensati e sviluppati per i trader del Regno Unito."

I trader del Regno Unito possono aspettarsi di accedere all'ampia gamma di strumenti CFD di Ultima Markets, tra cui forex, indici, materie prime e azioni, e di effettuare operazioni di trading su piattaforme leader come MetaTrader 4 (MT4). Grazie alla Trading Academy di Ultima Markets, i trader di qualsiasi livello saranno inoltre in grado di assumere il controllo dei propri obiettivi di trading sviluppando competenze pratiche e finanziarie.

Fondata nel 2016, Ultima Markets è regolamentata dalla Financial Services Commission di Mauritius ed è nota per la sua rapida esecuzione, l'elevata liquidità e i diversi strumenti di trading.

Ultima Markets è anche il primo broker di CFD ad aderire al Global Compact delle Nazioni Unite, integrando pratiche commerciali responsabili nelle sue operazioni e promuovendo l'educazione alla sostenibilità attraverso la sua Ultima Impact Foundation.

Ultima Markets è un broker multi-asset autorizzato e pluripremiato che offre accesso a oltre 250 strumenti CFD tra forex, materie prime, indici e azioni. La società ha di recente ottenuto il premio Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025 ed è il primo broker di CFD ad aderire al Global Compact delle Nazioni Unite.

