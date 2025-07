UltraSolar si espande: nuova sede a Rozzano (Milano)

Latina, 15/07/2025 - Con un’importante espansione strategica, Ultrasolar, azienda leader nel settore del fotovoltaico e dell’energia sostenibile, annuncia l’apertura di una nuova sede logistica a Rozzano, in via Moncenisio, alle porte di Milano. Questa scelta nasce dalla volontà di rafforzare la presenza nel Nord Italia e rispondere in modo ancora più efficiente alla crescente domanda di soluzioni energetiche innovative in regioni chiave come Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

“Essere vicini al territorio è fondamentale - afferma Fabio Iudicone, amministratore di Ultrasolar -. Da questa nuova sede partono le nostre squadre di tecnici per operare in modo capillare e tempestivo in tutta l’area settentrionale d’Italia”.

L’espansione non è solo logistica: Ultrasolar è attivamente alla ricerca di nuove figure professionali, in particolare tecnici specializzati e consulenti da inserire nel proprio team. Un’opportunità concreta per chi vuole lavorare in un settore in forte crescita e contribuire alla transizione energetica del Paese. “Lavorare con noi significa entrare in un’azienda solida, con tecnologie all’avanguardia e una visione chiara sul futuro dell’energia in Italia”, aggiunge Iudicone.

Il rafforzamento della rete aziendale si affianca al successo della Comunità Energetica Nazionale Ultrasolar, una realtà già attiva che consente ai cittadini, soprattutto nei comuni sotto i 50.000 abitanti, di accedere a un modello energetico sostenibile, autonomo e conveniente. Ultrasolar propone un pacchetto di incentivi tra i più vantaggiosi sul mercato: 40% di finanziamento a fondo perduto, 50% di detrazione fiscale sui sistemi di accumulo, incentivi garantiti per 20 anni. Gli impianti Ultrasolar sono realizzati con componenti di altissima qualità, come i pannelli Vision 5.0 di SolarWatt, garantiti per 30 anni, e sistemi con inverter e batterie coperti fino a 20 anni. “Chi aderisce alla nostra Comunità trae benefici immediati. È un’opportunità concreta, attiva e funzionante in tutta Italia”, ribadisce Iudicone.

Fondata a Latina, Ultrasolar si distingue da anni per il suo approccio orientato all’innovazione, all’affidabilità e alla sostenibilità. L’apertura della sede milanese è un ulteriore passo verso un futuro più verde e condiviso, contribuendo concretamente alla transizione ecologica nazionale.

