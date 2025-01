Una casa immersa nella natura dove luce e funzionalità massimizzano il benessere abitativo

Milano, 15 gennaio 2025 – Oknoplast, con le sue soluzioni all'avanguardia, ha contribuito a trasformare una residenza privata di 220mq, in un'oasi moderna e funzionale, dove la luce naturale entra dalle finestre senza ostacoli e ogni angolo è pensato per garantire massimo benessere ed efficienza. Un perfetto equilibrio tra estetica e performance, dove l’ambiente domestico si fonde con quello esterno in un dialogo continuo.

Pura innovazione, praticità e design minimalista sono stati gli ingredienti chiave di questa nuova costruzione. L’obiettivo era quello di creare una continuità tra gli spazi interni ed esterni, con ambienti che si espandono verso il verde circostante. La scelta di soluzioni senza barriere architettoniche favorisce l'ingresso della luce naturale e offre una connessione perfetta con il paesaggio. Il progetto si sviluppa su un unico piano per rendere gli spazi pratici e fluidi, amplificando la sensazione di continuità tra gli ambienti. I grandi spazi esterni si integrano con il living, aprendo la casa verso il giardino con soluzioni innovative come la vetrata scorrevole HST Motion di Oknoplast che unisce soggiorno e sala da pranzo.

Lo scorrevole HST Motion di Oknoplast della zona giorno è il vero protagonista di questa trasformazione. La sua soglia a pavimento elimina qualsiasi ostacolo visivo, massimizzando ulteriormente lo spazio a disposizione per un effetto panoramico. La sua apertura è leggera e fluida, adatta per essere movimentata senza alcuno sforzo e il profilo in classe A e A+ (con triplo vetro) garantiscono elevati standard di isolamento termico (Uw fino a 0,77 W/m2k) e acustico, oltre a un’efficace protezione dalle intrusioni.

La finestra Prismatic Evolution , con la sua terza guarnizione di serie, è stata scelta per l'ampia possibilità di personalizzazione a livello di colori e per le eccellenti performance di isolamento (Uw fino a 0,78 W/m2k), proteggendo gli ambienti dagli sbalzi termici, che in un’abitazione di così ampie dimensioni incidono in modo significativi sull’efficienza energetica e sui relativi costi. I profili ultra slim brevettati di questo serramento permettono di massimizzare l’ingresso di luce naturale grazie a un design funzionale ed esteticamente accattivante, caratterizzato da una perfetta simmetria data dal nodo centrale ridotto e dalla maniglia posizionata perfettamente al centro. Ulteriore dettaglio di design sono i frangisole a lamelle con filo, che regolano l'ingresso di luce soprattutto nei periodi più caldi, in modo discreto, nel pieno rispetto di un’estetica minimal. La loro struttura in alluminio, leggera e resistente, risulta essere una soluzione pratica, efficace e sostenibile per isolare ulteriormente l’abitazione.

A completare l’ingresso della casa, il portoncino in alluminio Groove della linea Tenvis. Questo modello in particolare sfrutta un sapiente gioco di segmenti lineari per ottenere interessanti effetti visivi, offrendo un tocco di eleganza contemporanea oltre all’elevata sicurezza, con tre punti di chiusura che assicurano la massima protezione.

Le soluzioni Oknoplast sono state decisive per rispondere alle esigenze estetiche e funzionali del committente, che cercava infissi moderni, ma anche soluzioni altamente performanti. Questo progetto dimostra come l'integrazione tra design, efficienza energetica e un forte legame con la natura possa creare ambienti dove il benessere quotidiano e l’esperienza sensoriale si uniscono, dove ogni dettaglio è studiato per rendere la casa un luogo di armonia, comfort e bellezza.

PER INFORMAZIONI OKNOPLAST T. 0549 905424 oknoplast.it