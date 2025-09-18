Una proposta congiunta del settore mirata a un'iniziativa di grid-forming multi-scenario velocizza l'adozione dell'eolico e del solare come fonti energetiche principali

SHENZHEN, Cina, 19 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Nel corso dell'International Digital Energy Expo (IDEE) 2025, la China Energy Research Society, il Global Solar Council (GSC) e Huawei Digital Power hanno organizzato congiuntamente il Global Low-Carbon Industry Forum sul tema "Tecnologia grid-forming multi-scenario per velocizzare l'adozione dell'eolico e del solare come fonti energetiche principali". In occasione dell'evento, i leader provenienti dai dipartimenti governativi dell'energia, dalle aziende di reti elettriche, dalle imprese energetiche, dagli enti di normazione e dalle associazioni di settore di tutto il mondo si sono riuniti per discutere dello stato dello sviluppo e delle prospettive future del settore delle rinnovabili, oltre che dell'applicazione pratica della tecnologia grid-formin multi-scenario a livello globale e del suo profondo impatto sul settore delle rinnovabili. I partecipanti, nel corso del forum, hanno proposto congiuntamente questa iniziativa di grid-forming multi-scenario. L'obiettivo è colmare il divario energetico globale implementando ulteriormente la tecnologia grid-forming multi-scenario, per fornire energia pulita e stabile a tutti e costruire un futuro migliore e più verde.

Dando il via al forum, il direttore del consiglio di amministrazione di Huawei e presidente di Huawei Digital Power Hou Jinlong ha osservato: "Guardando al futuro, l'accumulo di energia crescerà rapidamente e si integrerà profondamente con l'eolico e il solare, trasformandoli in fonti stabili e affidabili. Nell'ambito di questa transizione, le aree di innovazione più critiche includono le tecnologie di grid-forming, l'AI e i prodotti di alta qualità che garantiscono prestazioni elevate durante tutto il ciclo di vita. La tecnologia grid-forming multi-scenario accelererà l'impiego dell'eolico, del solare e dell'accumulo come principali fonti di energia. L'AI passerà dal sistema ausiliario a quello produttivo, rendendo realmente autonomi gli impianti eolici, solari e di accumulo. L'elevata qualità lungo tutto il ciclo di vita del prodotto è la pietra angolare per uno sviluppo sostenibile e sano del settore delle rinnovabili. Huawei Digital Power aderirà all'innovazione tecnologica e al principio della qualità al primo posto e collaborerà con i colleghi del settore per migliorare gli standard del settore e colmare il divario energetico globale, fornendo a tutti energia verde, stabile e conveniente".

Seguire le tendenze di sviluppo e promuovere la transizione verso un mix energetico verde

Seguire gli operatori e gli standard della rete e potenziare un nuovo sistema energetico

Costruire un percorso di sviluppo di alta qualità per il settore delle energie rinnovabili con tecnologie di grid-forming e applicazioni globali

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776190/Inaugural_ceremony_all_scenario_grid_forming_initiative.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2776191/Hou_Jinlong_Director_Board_Huawei_President_Huawei_Digital_Power_delivering.jpg

