circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire/h2>

Una proposta congiunta del settore mirata a un'iniziativa di grid-forming multi-scenario velocizza l'adozione dell'eolico e del solare come fonti energetiche principali

19 settembre 2025 | 00.28
LETTURA: 4 minuti

SHENZHEN, Cina, 19 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Nel corso dell'International Digital Energy Expo (IDEE) 2025, la China Energy Research Society, il Global Solar Council (GSC) e Huawei Digital Power hanno organizzato congiuntamente il Global Low-Carbon Industry Forum sul tema "Tecnologia grid-forming multi-scenario per velocizzare l'adozione dell'eolico e del solare come fonti energetiche principali". In occasione dell'evento, i leader provenienti dai dipartimenti governativi dell'energia, dalle aziende di reti elettriche, dalle imprese energetiche, dagli enti di normazione e dalle associazioni di settore di tutto il mondo si sono riuniti per discutere dello stato dello sviluppo e delle prospettive future del settore delle rinnovabili, oltre che dell'applicazione pratica della tecnologia grid-formin multi-scenario a livello globale e del suo profondo impatto sul settore delle rinnovabili. I partecipanti, nel corso del forum, hanno proposto congiuntamente questa iniziativa di grid-forming multi-scenario. L'obiettivo è colmare il divario energetico globale implementando ulteriormente la tecnologia grid-forming multi-scenario, per fornire energia pulita e stabile a tutti e costruire un futuro migliore e più verde.

Dando il via al forum, il direttore del consiglio di amministrazione di Huawei e presidente di Huawei Digital Power Hou Jinlong ha osservato: "Guardando al futuro, l'accumulo di energia crescerà rapidamente e si integrerà profondamente con l'eolico e il solare, trasformandoli in fonti stabili e affidabili. Nell'ambito di questa transizione, le aree di innovazione più critiche includono le tecnologie di grid-forming, l'AI e i prodotti di alta qualità che garantiscono prestazioni elevate durante tutto il ciclo di vita. La tecnologia grid-forming multi-scenario accelererà l'impiego dell'eolico, del solare e dell'accumulo come principali fonti di energia. L'AI passerà dal sistema ausiliario a quello produttivo, rendendo realmente autonomi gli impianti eolici, solari e di accumulo. L'elevata qualità lungo tutto il ciclo di vita del prodotto è la pietra angolare per uno sviluppo sostenibile e sano del settore delle rinnovabili. Huawei Digital Power aderirà all'innovazione tecnologica e al principio della qualità al primo posto e collaborerà con i colleghi del settore per migliorare gli standard del settore e colmare il divario energetico globale, fornendo a tutti energia verde, stabile e conveniente".

Seguire le tendenze di sviluppo e promuovere la transizione verso un mix energetico verde

Seguire gli operatori e gli standard della rete e potenziare un nuovo sistema energetico

Costruire un percorso di sviluppo di alta qualità per il settore delle energie rinnovabili con tecnologie di grid-forming e applicazioni globali

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776190/Inaugural_ceremony_all_scenario_grid_forming_initiative.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2776191/Hou_Jinlong_Director_Board_Huawei_President_Huawei_Digital_Power_delivering.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/una-proposta-congiunta-del-settore-mirata-a-uniniziativa-di-grid-forming-multi-scenario-velocizza-ladozione-delleolico-e-del-solare-come-fonti-energetiche-principali-302561099.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ambiente Ambiente Energia Ambiente Energia Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza