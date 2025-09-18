"Ho messo d'accordo Albania e Azerbaigian" ponendo fine ad una guerra "che andava avanti da molti anni". Donald Trump incappa in una gaffe geografica e gela il premier britannico Keir Starmer. Il presidente degli Stati Uniti, per la terza volta in poche settimane, confonde Albania e Armenia quando rivendica i risultati ottenuti come 'uomo di pace' nel suo secondo mandato presidenziale. Starmer ascolta in silenzio, la sua espressione però dice tutto...