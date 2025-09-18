Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"

"Ci sono stati meno iscritti alla facoltà di Giurisprudenza e una serie di cancellazioni. Vogliamo andare verso l'ampliamento dell'accesso alla professione e l'attrattività della professione dell'avvocatura". Lo ha detto all'Adnkronos Marta Schifone, deputato e responsabile Professioni di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza stampa, tenuta insieme, tra gli altri, al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e al presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco, per presentare il provvedimento il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione forense. "Molto è stato fatto verso il sostegno e l'impegno per i giovani e le donne cioè quei settori un po' più fragili che hanno subito le criticità, depauperamento e proletarizzazione della professione di questi ultimi anni". Il governo ha inoltre inteso "riammodernare, riorganizzare, riordinare e riarmonizzare, una legge, un corpus normativo, un po' datato - ha concluso -. Questo è un testo particolarmente e significativamente partecipato da tutta l'avvocatura italiana: il governo ha recepito le principali istanze".