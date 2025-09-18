Si è aperto sulle note di ‘Yes I know my way’, interpretata da Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi ed Emma, ‘Pino E’ - Il viaggio del Musicante’, il concerto evento sold-out in piazza del Plebiscito, a Napoli, dedicato a Pino Daniele, a 70 anni dalla sua nascita e a 10 dalla sua scomparsa. Una canzone che i tre hanno eseguito ‘virtualmente’ assieme a Pino Daniele, la cui immagine e voce hanno riempito la piazza mentre una grafica fatta di luci lo ritrae sullo sfondo con la chitarra in mano. 11mila le persone presenti allo spettacolo, condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, anche direttrice artistica dell’evento.