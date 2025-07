Una villa dalle linee essenziali, valorizzata dalla luce naturale e dalle finestre slim Oknoplast

Milano, 29 luglio 2025 – Certe trasformazioni non cancellano il passato, lo rivelano. È il caso di questa villa pugliese, nata da una casa degli anni ’80 e oggi completamente ripensata dallo studio Insite Architetture, guidato dall’Architetto Alessio Carbone. Un progetto che non si limita a modernizzare, ma reinterpreta con eleganza i volumi netti e rigorosi tipici dell’edilizia del Sud Italia, restituendo all’architettura una nuova vitalità. Geometrie pulite, gerarchie spaziali e un attento lavoro su luci e ombre plasmano un’estetica essenziale, dove l’edificio dialoga con il paesaggio anziché dominarlo.

Ampie superfici vetrate rompono la solidità della struttura originaria, proiettandola verso l’esterno e accentuandone la contemporaneità. In questa visione, anche i serramenti diventano protagonisti silenziosi ma fondamentali: i sistemi Futural OC con maniglia Lunar Square e gli scorrevoli Aluslide PRO di Oknoplast – tutti in alluminio – garantiscono coerenza stilistica, prestazioni elevate e un’integrazione discreta ma decisiva nel linguaggio del progetto.

L’effetto slim dei serramenti ha permesso di ottimizzare, senza invadenza, la superficie vetrata e aumentare significativamente la luce naturale in ingresso che, per contro, riporta all’attenzione l’esposizione alle alte temperature nei periodi più caldi. La scelta di Futural OC e Aluslide Pro di Oknoplast è stata dettata anche dalle eccellenti performance isolanti di questi prodotti (rispettivamente Uw fino a 1,2 W/m²K e Uw fino a 1,1 W/m²K) che riescono quindi a schermare i picchi di calore e a mantenere un clima gradevole per tutto l’anno. Le due soluzioni uniscono estetica minimale, robustezza e comfort abitativo, ideali per progetti residenziali di pregio.

Un tocco di raffinatezza è dato dalla maniglia Lunar delle finestre Futural OC, caratterizzata da una forma squadrata e dalla rosetta invisibile, integrata nella maniglia stessa. Un dettaglio di design che non cerca attenzione ma che si fa notare.

L’essenzialità e il minimalismo emergono anche nell’arredamento che appare misurato: nelle forme tradizionali e talvolta sinuose delle sedute e degli imbottiti; nei materiali, freddi e austeri che presentano qualche tocco di calore dato da elementi in legno; e nei colori, neutri e pacati, che nei bagni sono intervallati da texture tono su tono. La scelta di questo silenzioso interior accompagna con garbo lo sguardo attraverso le finestre panoramiche che incorniciano la natura e la vegetazione. Anche la piscina esterna è una presenza discreta che non vuole alterare la tranquillità del paesaggio.

In questa visione architettonica votata alla leggerezza, le finestre Futural OC sono state incassate completamente a parete per ottenere un effetto “tutto vetro” apprezzabile dall’esterno. Una soluzione che esalta la continuità tra spazi interni ed esterni, rafforzando la trasparenza dell’involucro e contribuendo alla percezione di una casa pensata per scomparire nel paesaggio, più che per imporsi su di esso.

