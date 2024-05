Unicusano: SIGR e ANPESA con "Il paziente sempre al centro"

Il 20 maggio 2024, Roma sarà sede del Convegno Nazionale sulle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) e sulle EnteroSpondiloArtriti (EsA), in occasione della Giornata Mondiale delle IBD. Organizzato dall'SIGR e dall'ANPESA presso l’Università Niccolò Cusano, l'evento riunirà esperti, ricercatori e professionisti per discutere le ultime scoperte e trattamenti di queste patologie.

Le MICI, come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, e le EsA, come la spondilite anchilosante e l'artrite psoriasica, richiedono approcci multidisciplinari per una gestione ottimale. Il convegno offrirà aggiornamenti sulle terapie, sessioni interattive e condivisione di esperienze. Pazienti e caregiver avranno l'opportunità di partecipare attivamente.

L'evento mira a promuovere la collaborazione, stimolare la ricerca e migliorare la cura dei pazienti.

Per maggiori dettagli sul programma e la registrazione, visitate il sito https://www.anpesa.it/eventi/.

