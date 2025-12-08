Un'offerta da cogliere al volo: DJI ROMO scontato quasi del 40% per Natale

Il robot aspirapolvere tutto-in-uno sfrutta l'avanzata tecnologia dei droni DJI per offrire un rilevamento degli ostacoli a livello millimetrico e prestazioni di pulizia sensazionali

SHENZHEN, Cina, 8 Dicembre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia creativa per fotocamere, ha annunciato oggi offerte natalizie a tempo limitato per il primo robot aspirapolvere tutto-in-uno dell'azienda, ROMO. Le promozioni saranno attive da lunedì 8 dicembre a domenica 21 dicembre 2025. Le promozioni natalizie saranno disponibili sul negozio ufficiale DJI e su Amazon.

Offerte di Natale a tempo limitato

ROMO utilizza la tecnologia di rilevamento degli ostacoli a livello millimetrico derivata dai droni di punta DJI. La combinazione di sensori avanzati, algoritmi intelligenti e un'aspirazione ultra-potente garantisce una copertura ottimale per la pulizia sia di pavimenti duri che di tappeti, offrendo un'esperienza semplice ed efficace. Inoltre, il suo sistema intelligente di autopulizia si occupa automaticamente della manutenzione per 200 giorni, permettendovi di godervi una casa pulita con il minimo sforzo.

ROMO è attualmente disponibile in tre modelli con offerte natalizie sul DJI Store:

DJI ROMO S: da 1309 € a 849 € (35% di sconto)DJI ROMO A: da 1609 € a 1359 € (16% di sconto)DJI ROMO P: da 1909 € a 1509 € (21% di sconto)

Per saperne di più sulle offerte natalizie di DJI ROMO, visitate store.dji.com o Amazon .

Termini di assistenza post-vendita

L'acquisto dell'Extended Protection Plan fornisce un'ulteriore garanzia di un anno dopo la scadenza del periodo di garanzia ufficiale del prodotto. Le parti coperte includono il robot e la stazione base. Per un elenco completo dei dettagli, visitate: https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Per saperne di più su ROMO: https://www.romo.tech/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2840457/image.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.