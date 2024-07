Valorizzare il capitale umano per crescere, ecco il metodo BeDo

Milano, 17 luglio 2024. BeDo. Essere, per fare. Questo, in sintesi, il metodo di cui Cristiano Pusca, Ceo e Co-Founder di Bpda, è l'ideatore: "Si tratta -spiega- di una metodologia composta da tre fasi che, come file rouge, hanno quello di credere nelle persone e di volerle valorizzarle. Nella convinzione, in me sempre più radicata, che puntare sul capitale umano non è una moda, bensì una strategia che consente di creare un circolo virtuoso che fa sentire bene i dipendenti e di conseguenza fa aumentare la produttività". Come manager, Pusca è arrivato a gestire una divisione aziendale da 82,5 milioni di euro, 100 risorse, 14 intermedi e 22 depositi e, nel 2017, ha creato una rete d'impresa, di cui è socio fondatore e manager. Una rete che oggi conta 24 aziende, con business e problematiche diversificate: "Ed è proprio l'esperienza che ho, accumulato in oltre 30 anni -afferma- che mi ha portato a creare il metodo BeDo che, di fatto, riesce, attraverso strumenti scientificamente validati, a far crescere le persone e, di conseguenza, le imprese che lo adottano".

La prima fase di BeDo ha l’obiettivo di evidenziare attitudini e talenti delle persone, allo scopo e di trasformarli in competenze, utili a generare risultati di valore per l'azienda nella quale lavorano: "Non è uno slogan -afferma Pusca- bensì uno stile di vita. Noi partiamo dal presupposto che quando le persone stanno bene, gli affari vanno meglio. E per far star bene le persone bisogna valorizzarle per quello che sanno fare. Il nostro del resto è un metodo, forse l'unico, che antepone l'essere umano al fare business, anche perché “non esiste lavoro senza lavoratori” e quindi i due elementi si sostengono a vicenda. La mia personale visione è che un'azienda cresce se e solo se crescono le persone che ci lavorano, perché i collaboratori sono la risorsa principale di ogni attività. Ed è per questo che la seconda fase del metodo ha come obiettivo quello di rendere consapevoli le persone delle interferenze che impediscono il raggiungimento dei risultati desiderati e/o richiesti".

Talent scouting, coaching e alla fine l'advanced training: "Un percorso -sottolinea il Ceo e Co-Founder di Bpda- che è nato unendo gli oltre 30 anni di esperienza, la specializzazione conseguita presso il Politecnico di Milano, e il metodo ODI brevettato dal professor Luca Brambilla, adjunct professor di Comunicazione strategica e Negoziazione. Il fallimento di una relazione, diceva Bauman, è quasi sempre un fallimento di comunicazione. Per questo nasce l'esigenza di formare gli executive sulle competenze relazionali/negoziali che permettono di risolvere i conflitti, tutelando tutti gli interessi sia in campo commerciale che organizzativo. L'advanced training, è un percorso one-to-one, che si pone l'obiettivo di mettere in condizione gli executive: di creare alleanze relazionali interne o esterne a una determinata organizzazione, di creare partnership con soggetti terzi e infine di educare a gestire gli aspetti insiti nel proprio lavoro. Il tutto ovviamente prestando la massima attenzione all’'aspetto comunicativo che, in quest'epoca moderna, rappresenta un pilastro essenziale sul quale fare affidamento".

Se un tempo, fino a qualche anno fa, il leader, con la sua vision, più o meno lungimirante, poteva risolvere ogni cosa, senza magari confrontarsi con nessuno, oggi ha la necessità di avere la collaborazione di tutti gli attori coinvolti: "Ed è proprio questo -sostiene Cristiano Pusca- lo scopo con cui ho dato vita al metodo BeDo. Aiutare i responsabili a creare un'alleanza tra l'azienda ed il suo organico per essere pronti a vincere la , tirando fuori il meglio di sé, guardando anche all’esterno della propria organizzazione. Sono del resto fondamentali le sinergie con soggetti terzi in quanto permettono di porre le basi per la nascita di un piano di sviluppo che, calibrato sulle singole esigenze, ha lo scopo di rendere le persone autonome ed in grado di raggiungere, in condizioni sfidanti come quelle attuali, prestazioni elevate. Con un obiettivo che accomuna tutti ma proprio tutti: raggiungere un'armonia fra la vita privata e quella lavorativa che, riassunta in due parole, forse le più belle, significa essere felici. E questo davvero è il sogno che ognuno di noi coltiva".

