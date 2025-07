Dramma in pista all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo. A quanto si apprende, un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza.

La vittima sarebbe un passeggero di 35 anni, sfuggito al tentativo della polizia di bloccarlo. Era arrivato all'aeroporto attorno alle 10. Stando al racconto di alcuni testimoni, l'uomo sarebbe poi uscito dall'auto, iniziando a correre verso il terminal, inseguito dagli steward, per raggiungere poi la zona degli arrivi. Oltre agli steward, sarebbe stato inseguito a breve distanza anche da personale di polizia di frontiera ma, tra la folla, non è riuscito a fermarlo sino a quando non si è lanciato verso il motore.

A quanto apprende l'Adnkronos da fonti della procura di Bergamo la pista del suicidio è assolutamente la più probabile. Le fonti sottolineano che l'indagine si sta concentrando "sulle ultime ore" dell'uomo, cercando di capire "se ci sia stato qualche fatto eclatante" e anche un eventuale collegamento con l'aeroporto. "Ci stiamo chiedendo - si sottolinea - perché l'uomo sia andato proprio lì", perché "anche se si sta vivendo un momento di disagio profondo la scelta dell'aeroporto è senza dubbio particolare".

Sacbo ha intanto comunicato che "le operazioni di volo all'aeroporto di Milano-Bergamo sono rimaste sospese dalle ore 10:20 alle 12:00 a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Il traffico aereo è ripreso alle ore 12", recita la nota.

Prof. Alegi: "Strano che le misure di sicurezza siano state aggirate"

Sull'incidente, dice all'Adnkronos è il professor Gregory Alegi, tra i massimi esperti di aviazione, "io mi soffermerei sulla difficoltà oggi, con le misure di sicurezza che ci sono per una persona, che non sia un addetto ai lavori o un passeggero, di entrare e buttarsi davanti ai motori di un aereo. Questa mi sembra una cosa piuttosto interessante. Mi sembra la cosa più strana di tutte, detto francamente".

"Oggi i motori degli aerei civili, hanno delle prese d'aria enormi; li chiamiamo turboventola, proprio perché davanti hanno una enorme ventola senza protezioni. Quindi è abbastanza facile possa accadere. Il motore a getto, a reazione, funziona così - spiega Alegi - risucchia l'aria, la accelera e la spinge fuori ad alta velocità: questo fa andare avanti l'aereo, in un ciclo 'aspira, comprimi, accelera ed espelli'". Nella storia dell'aviazione "ci sono diversi casi noti in cui persone sono state risucchiate per errore dai motori degli aerei. Ma di persone che si sarebbero lanciate apposta per farsi risucchiare dal motore è la prima volta che lo sento". Proprio per evitare incidenti del genere, conclude, "sugli aerei militari ci sono dei segni rossi che indicano il pericolo, mentre sui voli civili non ci sono ma gli operatori sono ben consapevoli e informati. I passeggeri potrebbero anche non saperlo, ma il rischio è noto".