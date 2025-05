Vantage, al Forex Trader Summit Dubai 2025, condividerà approfondimenti strategici sul mercato

PORT VILA, Vanuatu, 20 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets è orgogliosa di annunciare la partecipazione al prossimo Forex Trader Summit Dubai 2025, che si terrà dal 14 al 15 maggio presso la Dubai Festival Arena. Vantage, leader mondiale nel trading multi-asset, presenterà allo stand n. 4 soluzioni all'avanguardia e approfondimenti a un pubblico composto da leader del settore, investitori istituzionali, trader privati e innovatori fintech.

Questo evento rappresenta una piattaforma che consente alla comunità finanziaria della regione di scambiare idee, esplorare nuove partnership e tenersi aggiornati sull'attuale panorama di un mercato in rapida evoluzione. Vantage è pronta a intervenire con una serie di presentazioni di alto livello e di dibattiti stimolanti.

Il 14 maggio Nibal Abu Assaly, Business Development Manager di Vantage, parteciperà alla tavola rotonda di analisi delle forze macroeconomiche che plasmano l'attuale contesto finanziario. La sessione approfondirà il modo in cui le variazioni dei tassi di interesse influenzano la spesa dei consumatori, puntando i riflettori sugli effetti a cascata generati dalle decisioni delle banche centrali sul comportamento delle famiglie e sull'attività economica in generale. I relatori discuteranno anche delle strategie adottabili dai paesi per combattere l'inflazione elevata, attingendo a casi di studio globali e strumenti politici in modo da fornire una panoramica completa della gestione dell'inflazione. Seguirà Souhail Fadlallah, Business Development Manager di Vantage, che terrà una sessione principale dal titolo: "Navigating the Storm: Perspectives on Strategic Risk Management in Volatile Markets" (Navigare nella tempesta: prospettive sulla gestione strategica del rischio nei mercati volatili). Condividerà quadri pratici e approfondimenti di esperti su come trader e istituzioni possano rimanere resilienti nonostante l'attuale incertezza globale e le oscillazioni del mercato.

Il 15 maggio, Souhail Fadlallah parteciperà a un panel sul futuro della competitività dell'intermediazione nel 2025. In questa discussione verranno esaminati gli elementi chiave che attraggono i nuovi trader verso una piattaforma di brokeraggio, tra cui l'importanza di interfacce intuitive, strumenti formativi e accessibilità al mercato. La sessione esplorerà anche il ruolo cruciale svolto dagli spread, dalla velocità di esecuzione e dall'affidabilità della piattaforma nella fidelizzazione dei clienti, soprattutto in un mercato sempre più affollato e orientato alle performance. A seguire, Nibal Abu Assaly prenderà la parola con un intervento dal titolo "Institutional Insights: Understanding How Major Players Navigate the Forex Market" (Approfondimenti istituzionali: capire come si muovono nel mercato forex gli attori principali). In questa sessione saranno approfondite le strategie utilizzate dai grandi istituti finanziari per gestire la liquidità, anticipare i rischi e adattarsi ai cambiamenti normativi ed economici.

La partecipazione di Vantage porterà alla presenza di un'ampia gamma di esperti del settore e rappresenterà un forum aperto in cui affrontare alcune delle questioni più urgenti negli attuali mercati finanziari globali.

"Eventi come il Forex Trader Summit Dubai sono fondamentali per condividere idee e costruire relazioni più solide all'interno dell'ecosistema commerciale", ha affermato Souhail Fadlallah, Business Development Manager di Vantage. "Siamo entusiasti di mettere a disposizione la nostra competenza e di entrare in contatto con la più ampia comunità finanziaria della regione".

Per tutte e due le giornate del summit il team di Vantage sarà disponibile allo stand n. 4 per incontrare clienti, partner e potenziali trader. I partecipanti sono invitati a esplorare la pluripremiata piattaforma di trading dell'azienda, a conoscere le offerte più recenti di prodotti e a scoprire come Vantage si conferma all'avanguardia in termini di trasparenza, prestazioni e innovazione incentrata sul cliente.

