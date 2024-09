Convegno Nazionale Federpol | 20 Settembre 2024 presso “Infocamere” | Corso Stati Uniti, 14 | Padova

Padova, 18 settembre 2024 - “Si terrà venerdì 20 settembre il Convegno Nazionale della Federpol - Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, dal titolo: “Verità, Giustizia e Sicurezza | Parallelo delle Professioni in continua evoluzione” presso “Infocamere” a Padova a partire dalle ore 10:00 - dichiara Luciano Tommaso Ponzi Presidente Nazionale Federpol - dove si ribadirà il risultato positivo per la categoria del tesserino ministeriale, che finalmente è stato consegnato pressoché da tutte le prefetture utile anche al contrasto dell’abusivismo della Professione”.

“Allo stesso tempo chiediamo e ci stiamo impegnando per altri importanti risultati - continua Luciano Tommaso Ponzi - la creazione di un registro digitale nazionale, dove un cittadino possa verificare se una persona ha la licenza da investigatore e la non più rinviabile urgenza di avere l’accesso alle banche dati minimali all’ANPR - Anagrafe Nazionale Persone Residenti (come già avviene per gli avvocati)”.

La FEDERPOL - Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni da anni è impegnata in una reale e costruttiva sinergia Istituzionale per meglio sviluppare la cultura e le conoscenze, in campo nazionale e internazionale della figura dell’Investigatore Privato e degli ambiti nei quali opera, al servizio del cittadino e nella difesa dei diritti in sede giudiziaria. Inoltre, dare la giusta informazione sulle buone prassi da seguire per gli enti locali nella cooperazione tra pubblico e privato nell’impiego della cosiddetta sicurezza sussidiaria o complementare.

Saranno presenti e interverranno:

Prof. Roberto Mugavero

Direttore e Docente del Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza

Dott. Paolo Ghezzi

Direttore Generale InfoCamere

Avv. Giampaolo Brienza

Vicepresidente Scuola Sup.re Avvocatura

Avv. Stefano Bertollini

Membro Scuola Superiore dell’Avvocatura

Dott. Stefano Cimatti

Presidente Comitato Formazione Federpol

Dott. Valerio Bottino

Vicepresidente Area Nord Federpol

Dott.ssa Sole Angela Stella

Presidente Regione Veneto Federpol

Avv. Alfredo Passaro

“L’utilizzo della mail da parte dei dipendenti”

Dott.ssa Gaja Nutini

“Intelligenza Artificiale”

Avv. Marco Martorana

“Privacy e Investigazioni Private”

Si ringrazia per aver sostenuto l’iniziativa: l’ Università Telematica Pegaso e L.A.M. Service s.r.l.