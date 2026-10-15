Verlingue consolida la propria offerta internazionale con l'integrazione di Verlingue Portugal nella rete WBN

NEUILLY-SUR-SEINE, Francia, 15 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Verlingue, broker assicurativo specializzato nella protezione delle imprese, rafforza la propria presenza internazionale con l'integrazione di Verlingue Portugal nel Worldwide Broker Network (WBN), la principale rete mondiale di broker indipendenti. Questa evoluzione rientra nella strategia "Better Future 28" del gruppo Adelaïde, che mira a rendere Verlingue il primo broker assicurativo indipendente a conduzione familiare in Europa.

«Le aziende si aspettano un supporto in grado di coniugare una visione globale e competenze locali. Le nostre sedi europee, le nostre competenze settoriali e la nostra rete di partner ci permettono di supportare la loro crescita a livello internazionale. «L'integrazione di Verlingue Portugal nella rete WBN rafforza questo sistema a beneficio dei nostri clienti e si inserisce nelle ambizioni di Better Future 28», dichiara Vincent Harel, direttore generale di Verlingue.

Un'offerta internazionale basata sulla complementarità

Membro fondatore di WBN, Verlingue ha strutturato un'offerta internazionale basata sulla complementarità delle proprie sedi europee, delle proprie competenze e dei propri partner. Il broker si avvale dei propri team in Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Portogallo e Italia, oltre che di una rete di broker indipendenti presenti in oltre 100 Paesi.

Questa struttura consente a Verlingue di affiancare i propri clienti nella definizione della loro strategia assicurativa, nell'identificazione dei rischi di ciascun territorio e nell'attuazione di soluzioni adeguate alle realtà locali. Unisce una conoscenza approfondita dei mercati e delle normative alla capacità di coordinamento a livello internazionale.

L'offerta internazionale di Verlingue risponde così alla crescente complessità e interdipendenza dei rischi che le aziende devono affrontare.

Verlingue Portugal entra a far parte della rete WBN

L'ingresso di Verlingue Portugal nella WBN rafforza la struttura europea di Verlingue. Questa integrazione consente alla filiale di ampliare i propri rapporti con i broker membri della rete e di contribuire all'assistenza alle imprese che operano nella penisola iberica.

Questa evoluzione facilita l'armonizzazione delle coperture assicurative dei clienti di Verlingue tra Francia, Portogallo e gli altri paesi in cui sono presenti. Ciò permette di conciliare una strategia globale con le specificità di ciascun mercato.

L'adesione di Verlingue Portugal al WBN contribuisce a rafforzare le competenze, la presenza in Europa e la capacità di gestire i rischi dei propri clienti.

A proposito

Verlingue è un intermediario assicurativo e fa parte del gruppo Adelaïde. Impegnata al fianco degli imprenditori, Verlingue ambisce a trasformare la gestione dei rischi aziendali e la tutela dei collaboratori in una vera leva di creazione di valore per i propri clienti. Presente in Francia, Portogallo, Svizzera, Regno Unito e Italia, attraverso i propri partner in più di 100 Paesi, Verlingue accompagna i propri clienti per anticipare i nuovi rischi, con l'obiettivo di progettare e gestire insieme a loro soluzioni per la tutela delle loro attività e dei loro collaboratori.

Contatto:lfortin@mantu.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/verlingue-consolida-la-propria-offerta-internazionale-con-lintegrazione-di-verlingue-portugal-nella-rete-wbn-302910215.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.