Mentre una quota crescente di viaggiatori affida a chatbot e piattaforme automatiche la scelta delle mete e la costruzione degli itinerari, Xplore America, tour operator torinese specializzato in viaggi negli Stati Uniti e in Canada, ha scelto di rivendicare apertamente la strada opposta, dichiarando che i suoi viaggi su misura non prevedono l’uso dell’intelligenza artificiale nel processo, ma solo tanta conoscenza del territorio.

Dietro questa decisione c’è un metodo di lavoro costruito in oltre vent’anni dai due titolari, Claudio Morrano e Federico Giacomelli, che hanno dato vita a una realtà oggi consolidata nel mercato dei viaggi in America e in Canada, costruita su esperienze su misura e su una conoscenza approfondita delle destinazioni, con l’obiettivo di offrire itinerari che tengano conto delle condizioni di viaggio reali, delle stagioni e delle esigenze di chi parte.

Viaggi negli Stati Uniti testati in prima persona dal team

Uno dei punti di forza di Xplore America è il principio per cui tutti coloro che realizzano percorsi di viaggio negli Stati Uniti li debbano aver provati in prima persona.

Per questo motivo ogni persona che lavora in azienda, viaggia almeno una volta all’anno negli Stati Uniti, e nelle altre destinazioni proposte, per provare direttamente le strade, i percorsi, gli hotel, i ranch, i treni panoramici, modelli e consigli per i viaggi in camper, con l’idea di proporre ai clienti solo ciò che il team ha visto e valutato sul posto.

Fin da prima dell’inizio del progetto i viaggi esplorativi dei due titolari hanno toccato gli stati americani più diversi, dalle metropoli della costa est ai deserti e ai canyon del Sud-Ovest fino all'Alaska, alla ricerca di itinerari fuori dalle rotte turistiche e di piccoli fornitori locali da inserire nella programmazione.

Claudio, responsabile prodotto, è appassionato della New York di ieri e di oggi e delle grandi metropoli, mentre Federico, responsabile marketing, è specializzato nei viaggi outdoor, in tenda o in van, e nelle escursioni nei deserti e nei canyon, e ciascuno dei consulenti del team ha sviluppato una competenza specifica su un'area geografica o su una tipologia di viaggio, dalla costa occidentale al Texas, dal Nord-Ovest ai viaggi con bambini.

L’operatore di viaggi Xplore America basa dunque l’intera organizzazione esclusivamente sull’esperienza reale e umana, tenendo l’intelligenza artificiale lontana dal proprio progetto.

Una scelta apprezzata da chi cerca esperienze autentiche, che rappresentano ancora la maggioranza rispetto a chi si affida all’AI: secondo l’indagine Ipsos per Europ Assistance del 2026, infatti, il 37% degli intervistati preferisce l’interazione umana per pianificare il viaggio, mentre solo il 26% ha utilizzato l’intelligenza artificiale per creare l’itinerario delle proprie ferie.

Consulenza di viaggio su misura e Roadbook personalizzato

Per venire incontro alle esigenze di questi viaggiatori, Xplore America organizza viaggi su misura. Tutto parte da un primo colloquio, in sede oppure a distanza, in cui i consulenti ascoltano le richieste di chi parte e di chi viaggia con lui.

Poi si costruisce insieme l’itinerario, tenendo conto della durata, del budget e del modo di viaggiare, e le proposte si possono modificare finché il percorso non è quello giusto.

Prima della partenza il cliente riceve anche il Roadbook, un documento preparato per ogni viaggio e consultabile online.

Dentro ci sono il percorso su mappa e l’itinerario giorno per giorno, con foto, chilometri e soste consigliate. A questi si aggiungono alcune letture consigliate, playlist Spotify scelte in base all’itinerario, le app utili da scaricare e qualche consiglio per non dimenticare nulla in valigia.

Anche durante la vacanza i viaggiatori non restano mai soli, perché l’assistenza in italiano è attiva tutti i giorni, ad ogni ora. In caso di emergenze, imprevisti o cambi di programma c’è sempre una persona esperta a cui rivolgersi, e un contrattempo non deve rovinare il viaggio.

Tanti modi per scoprire gli Stati Uniti: in auto, in pullman, in moto e in camper

Non esiste un solo modo per conoscere l’America, con Xplore America è possibile scoprire gli Stati Uniti come si preferisce e con il mezzo più vicino all’esperienza che si desidera vivere.

Gli esperti del team propongono diversi percorsi, a partire dai tour in auto pensati per chi vuole guidare in autonomia con tappe e hotel già prenotati, come l’itinerario di dieci giorni tra New York, Boston, Cape Cod, il Maine, il Vermont e Montreal o il viaggio di tredici giorni con partenza da Denver verso Yellowstone e le Montagne Rocciose.

Per chi preferisce non guidare ci sono i tour in pullman con accompagnatore in lingua italiana, mentre i tour in moto portano sulle strade più celebri del Paese, come quello che da Las Vegas percorre un tratto della Route 66 fino al Grand Canyon e all’area di Page. Il noleggio camper, introdotto nel 2011 e ampliato nel 2016 con i campervan, mette invece a disposizione veicoli di diverse dimensioni, pensati per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Non mancano poi i viaggi in treno, anche su linee storiche e panoramiche, i viaggi di nozze, i tour tematici come quelli letterari del progetto Bookriders e attività come le escursioni in fuoristrada nello Utah o i voli in elicottero sui canyon, oltre alle esperienze al mare ai Caraibi, alle Hawaii e in Messico.

Il valore di un viaggio negli Stati Uniti progettato da chi quei luoghi li ha già vissuti

Un viaggio è scoprire luoghi, città, culture e persone lontani dalla nostra realtà quotidiana, e per viverlo nel migliore dei modi conta proprio l’esperienza di chi quelle strade le ha già percorse e può così consigliare e dare suggerimenti per rendere il viaggio più ricco, divertente e organizzato in base ai giorni a disposizione e alle attività che si preferiscono fare.

Ed è proprio da questo concetto di personalizzazione e di creazione di un viaggio che non si dimentica che parte il lavoro di Xplore America. Il suo team progetta tour che non sono standardizzati, ma creati da chi conosce realmente quei luoghi e li arricchisce con informazioni che si imparano solo viaggiando.

A questo si aggiunge l’ascolto del cliente, perché ogni viaggiatore ha i suoi tempi, i suoi interessi e il suo modo di vivere la vacanza. Questa combinazione tra esperienza sul campo e attenzione alle persone studiata da Xplore America, non può essere sostituita da nessuno strumento di intelligenza artificiale, perché un algoritmo può mettere in fila tappe e prenotazioni, ma non potrà mai aver percorso realmente quelle strade.

Xplore America è il marchio di Xplore Tour Operator, società torinese fondata nel 2002 da Claudio Morrano e Federico Giacomelli e specializzata in viaggi su misura negli Stati Uniti e in Canada. Conta ormai su un team di 12 persone, operativo in sale aperte al pubblico dove pianificare insieme ai clienti il viaggio negli Stati Uniti. Per chi non è di Torino, Xplore America organizza videocall dedicate in cui vengono condivise mappe, percorsi e tutte le indicazioni necessarie prima di partire. Propone tour in auto, in pullman e in moto, noleggio camper ed esperienze costruite dopo aver testato in prima persona percorsi e servizi, con assistenza in italiano attiva 24 ore su 24.

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