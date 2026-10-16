VINFAST APRE IN EUROPA - CHI PASSA ALL'ELETTRICO RARAMENTE SI PENSA INDIETRO

PARIGI, 16 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Oggi sulle strade europee si osserva uno strano paradosso. Chi non ha mai guidato un'auto elettrica si preoccupa dell'autonomia, delle colonnine di ricarica e dei costi. Chi invece è già passato all'elettrico raramente menziona queste preoccupazioni, e in pochi desiderano tornare al rumore di un motore a combustione.

Il divario tra l'esitazione prima dell'acquisto e la soddisfazione dopo l'acquisto è attualmente l'indicatore più significativo per i consumatori europei.

La soddisfazione, in cifre

Un sondaggio di Chargemap, condotto nella primavera del 2025, ha coinvolto quasi 20.000 conducenti di veicoli elettrici in nove paesi europei, tra cui Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. È emerso che l'88% dei conducenti si dichiarava soddisfatto o molto soddisfatto della propria esperienza di guida e ricarica.

A livello globale, la Global EV Drivers Alliance (GEVA) ha intervistato oltre 23.000 proprietari di veicoli elettrici in 18 paesi. Il 92% ha dichiarato di voler scegliere nuovamente un veicolo elettrico a zero emissioni, solo l'1% tornerebbe alla benzina o al diesel e il 4% opterebbe per un ibrido plug-in.

Nel Regno Unito, un sondaggio di Zap-Map ha messo a confronto due gruppi. Il 92% dei guidatori di veicoli completamente elettrici si è dichiarato molto soddisfatto della propria auto, rispetto al 74% dei guidatori di veicoli a benzina e diesel. Nel complesso, il dato è coerente. Una volta che le persone hanno sperimentato la guida di un veicolo elettrico, ritengono che il passaggio sia valso la pena.

Ciò che alimenta quella felicità è la vita di tutti i giorni.

La soddisfazione dei guidatori di veicoli elettrici non deriva da caratteristiche appariscenti. Nello studio Petronas, l'esperienza di guida ha ottenuto un punteggio di 8,39 su 10, mentre il tempo di ricarica ha ottenuto il punteggio più basso, pari a 7,7. Gli europei apprezzano le sensazioni di guida dei veicoli elettrici. Ciò che desiderano ancora migliorare è la praticità nell'uso quotidiano.

Una ricerca condotta da Driveco e Harris Interactive in Francia conferma questa tendenza. È emerso un netto contrasto tra le perplessità dei non utenti e l'elevato livello di soddisfazione dei proprietari, mentre l'accessibilità finanziaria rimane una sfida persistente.

Ecco perché VinFast adotta un approccio pragmatico. Il mercato europeo si sta spostando dagli early adopter agli acquirenti di tutti i giorni. Per questi ultimi, efficienza, design e accessibilità sono gli elementi che rendono possibile il passaggio.

La VF 6 è un SUV elettrico compatto, ideale per le strade cittadine e gli spostamenti quotidiani, dove efficienza e facilità d'uso sono fondamentali, offrendo agli automobilisti europei una soluzione pratica per entrare nel mondo della mobilità elettrica.

Dall'auto di famiglia all'autobus urbano

La felicità in movimento non si limita alle auto private. Mentre le normative UE spingono le città verso flotte di autobus completamente a emissioni zero, VinFast entra nel trasporto pubblico con i suoi autobus elettrici EB 8 e EB 12.

L'EB 12 ha ottenuto la piena certificazione europea, un traguardo che dimostra la conformità ai rigorosi standard regionali e conferma la capacità di VinFast di fornire veicoli su misura per le infrastrutture locali. Gli operatori del trasporto pubblico necessitano di fornitori certificati e affidabili, pronti a intervenire immediatamente.

La fiducia si costruisce sul servizio, non solo sui prodotti.

VinFast sa che in Europa il veicolo è solo una parte della promessa. Il resto è costituito da manutenzione, assistenza e garanzia.

L'azienda sta quindi costruendo una presenza commerciale locale attraverso partnership con concessionari e fornitori di servizi in tutta la regione. Questo modello di vendita al dettaglio basato sulle partnership è una scelta deliberata. Lavorando con partner locali affermati che già conoscono i loro mercati, i clienti e le normative, VinFast combina i suoi prodotti e la sua tecnologia con la competenza locale.

Per gli automobilisti, questo significa assistenza vicino a casa. Per i gestori di flotte, significa supporto che mantiene i veicoli in strada. Per VinFast, significa costruire fiducia passo dopo passo in ogni mercato in cui opera.

La presenza di VinFast in Europa è un impegno a lungo termine, non una spinta a breve termine per aumentare i volumi. Auto elettriche competitive, autobus elettrici certificati e una rete di assistenza locale in espansione rispondono sia alle esigenze di acquisto dei clienti europei sia a ciò che li fidelizza dopo l'acquisto.

La transizione elettrica in Europa è ormai in pieno svolgimento. Per automobilisti e città, la questione non è più se passare all'elettrico, ma su quale marchio poter contare negli anni a venire. VinFast si propone di essere quel marchio, offrendo veicoli elettrici accessibili e dal design accattivante sulle strade europee, supportati dall'assistenza e dal servizio che i clienti europei si aspettano.

Informazioni su VinFast Auto Ltd.

VinFast (NASDAQ: VFS), una filiale di Vingroup JSC, è la principale azienda automobilistica del Vietnam, impegnata nella sua missione di creare un futuro verde per tutti. VinFast offre una gamma di auto elettriche, scooter elettrici, biciclette elettriche e autobus elettrici in Vietnam ed esporta nei principali mercati di Asia, Nord America, Europa e Medio Oriente.

Per saperne di più, visita il sito: https://vinfastauto.eu/

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