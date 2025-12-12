Violetta Dima lancia il libro su come ritrovare la propria autenticità e direzione con il Metodo DIMA

Milano, 12.12.2025 – Sono tante le persone che ogni giorno si svegliano la mattina consapevoli di vivere una vita che semplicemente non gli appartiene. Che uno ci creda o meno, il problema non siamo noi stessi, bensì il modo in cui abbiamo imparato a guardare alla nostra vita. Il Metodo DIMA (Decisione – Insicurezza – Missione – Allineamento) diventa un invito a rientrare in contatto con sé stessi, trasformando ogni insicurezza in un’occasione di crescita. Non si tratta solo di superare un blocco, ma di riscoprire la propria autenticità e ritrovare quella direzione interiore che consente di vivere una vita in linea con ciò che si è davvero.

Per tutti coloro che desiderano scoprire le cause nascoste dietro alla propria insicurezza, così da trasformarle in fiducia e allineamento interiore ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Violetta Dima “DALL’INSICUREZZA ALLA FIDUCIA. Come Ritrovare Chiarezza E Direzione Per Realizzare Il Tuo Progetto Personale E Professionale, Grazie Al Coaching Spirituale” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per avviare un percorso finalizzato a ritrovare la fiducia necessaria per dar vita ai propri progetti nel modo più autentico possibile.

“Il mio libro accompagna il lettore in un percorso che parte dal dubbio e dal senso di inadeguatezza, fino alla realizzazione non solo di un progetto professionale, bensì di una vita che lo rispecchia davvero” afferma Violetta Dima, autrice del libro. “Nel libro spiego come riconoscere e trasformare i meccanismi nascosti che alimentano l’insicurezza, guidando il lettore a liberarsi da modelli esterni e a ritrovare una direzione interiore chiara e coerente”.

Come precisa la stessa autrice, per molto tempo lei stessa ha vissuto una sensazione in cui si sentiva bloccata e frustrata. Quando poi ha iniziato a comprendere le vere radici di quei blocchi, ha scoperto che non era questione di forza di volontà o di “fare di più”, bensì di essere di più e di imparare a predisporre sé stessa e la propria energia in modo da essere compatibile con ciò che davvero voleva realizzare.

“Quella di Violetta Dima, è una guida per chi non vuole più vivere nella lotta contro sé stesso, ma desidera realizzarsi con naturalezza, partendo da una connessione profonda con sé stesso e con ciò che ama davvero” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il suo è quindi un invito a ritrovare la parte di noi che abbiamo smarrito lungo la strada, così da rendere ogni insicurezza un segnale prezioso da valorizzare”.

“La competenza di Giacomo Bruno in ambito editoriale è unica. Per me è fondamentale poter contare su chi conosce a fondo tutto ciò che ruota attorno al posizionamento e all’autorevolezza di un professionista” conclude l’autrice. “Collaborare con Bruno Editore significa sentirsi seguiti a 360 gradi, non solo nella pubblicazione ma anche in un vero e proprio percorso di crescita personale e professionale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4pyWTOH

Violetta Dima, per anni, ha cercato di sentirsi all’altezza seguendo ciò che era giusto fare. Ma, nel tentativo di rispondere alle aspettative, ha perso contatto con il suo Sé autentico. Dopo una lunga formazione in PNL, neuroscienze e ipnosi, la specializzazione come Professional Spiritual Coach ha trasformato la sua visione: non si realizza facendo di più, ma tornando a essere di più. Oggi accompagna professionisti che desiderano realizzare i propri progetti, ma si sentono bloccati dall’insicurezza, guidandoli a ritrovare fiducia e autenticità, attraverso la riconnessione tra corpo, mente, cuore e anima. Un percorso che lei stessa definisce “autostima vibrazionale”, là dove corpo, mente, cuore e anima si ritrovano in unità. Sito web: https://violettadima.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Contatti:

Bruno Editore

info@brunoeditore.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Bruno Editore