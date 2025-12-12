Vivibook: dalla Silicon Valley la nuova AI che trasforma il lettore in protagonista. Storie illimitate e gratuite con un click

Silicon Valley (USA), 12.12.2025 – Cambia il modo di intendere la lettura digitale. Da oggi è ufficialmente disponibile al pubblico internazionale Vivibook, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale progettata con un obiettivo audace: trasformare l'utente da spettatore passivo a protagonista assoluto delle proprie avventure.

Sotto lo slogan "Don’t just Read a Book. Live it", Vivibook si presenta non come un semplice generatore di testo, ma come un architetto di esperienze narrative sviluppato nel cuore della Silicon Valley da ViviMedia Corp. L'infrastruttura tecnologica permette a chiunque di creare storie originali, in cui inserire sé stessi e i propri amici come personaggi principali; il tutto è accessibile gratuitamente tramite il sito ufficiale vivibook.ai.

L'elemento distintivo che separa Vivibook dalle comuni intelligenze artificiali generative risiede nella sua architettura proprietaria con brevetto depositato. Mentre i modelli standard faticano spesso a mantenere la coerenza su testi lunghi, Vivibook utilizza un sistema avanzato di parsing strutturato che agisce come un regista invisibile. Prima di scrivere una singola parola, l'AI elabora una scheda progetto completa definendo l'arco narrativo, la suddivisione in capitoli, i colpi di scena e l'evoluzione psicologica dei personaggi. Il risultato è un racconto fluido, coerente e stilisticamente curato, lontano dalla frammentazione tipica delle risposte generiche delle chat.

L'interfaccia è stata progettata per l'immediatezza, senza richiedere all'utente competenze di scrittura o ingegneria dei prompt: basta indicare il genere preferito (dal thriller al fantasy, dal romantico alla fantascienza), il tono emotivo desiderato e, soprattutto, i nomi dei protagonisti. Grazie a questa funzione chiave, l'AI costruisce l'intera trama attorno al lettore e alla sua cerchia sociale, rendendo l'esperienza profondamente personale.

Con il lancio odierno, ViviMedia Corp punta a inaugurare l'era della "Libreria Infinita", superando il concetto di catalogo statico dove ogni lettore acquista lo stesso identico libro per offrire un flusso dinamico di contenuti on demand. Ogni storia diventa così un pezzo unico, generato in tempo reale per soddisfare i desideri specifici di quel preciso momento, abbattendo ogni barriera d'ingresso grazie alla modalità gratuita che permette al grande pubblico di sperimentare questa nuova frontiera della narrativa.

Vivibook è una piattaforma AI all'avanguardia sviluppata da ViviMedia Corp, società tecnologica con sede negli Stati Uniti. Specializzata nell'applicazione di modelli linguistici AI al settore dell'intrattenimento, offre un ambiente in cui gli utenti possono generare storie complete e strutturate, ponendo al centro della narrazione l'esperienza vissuta dal lettore.

