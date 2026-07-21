MONTELUPO FIORENTINO, 21 luglio 2026 – Voipvoice, l'operatore di telecomunicazioni business specializzato in connettività ultraveloce, cloud e soluzioni di Business Continuity per le aziende, celebra i suoi primi vent’anni di attività annunciando un radicale processo di rebranding strategico. La trasformazione, che ridefinisce il DNA comunicativo, il logo e l’identità visiva dell'azienda, è stata presentata ufficialmente durante la convention nazionale "Reborn" svoltasi lo scorso 14 aprile nella splendida cornice del Teatro La Fenice di Venezia. Successivamente, il 9 maggio, sul palco del Teatro Aurora a Montelupo Fiorentino, città dove l'azienda ha le sue radici profonde, la nuova identità è stata svelata nel dettaglio a tutti i dipendenti e collaboratori.

Il progetto di metamorfosi della marca è stato interamente affidato a Salvatore Russo, noto Brand Builder e consulente di Brand Positioning. L'operazione ha visto l'applicazione integrale del Metodo &Love, un framework strategico proprietario che ridisegna l'architettura di marca agendo su quattro pilastri fondamentali: l'analisi profonda dei competitor, la definizione scientifica dell'identità di marca, la creazione della nuova strategia di comunicazione e la sua successiva integra-zione nei flussi operativi aziendali.

Il percorso ha ridefinito le linee guida comunicative e operative del brand attraverso due pilastri strategici codificati da Russo: il Decalogo della Rinuncia e il Decalogo dell'Azione. Questi strumenti definiscono la mappa dei comportamenti aziendali e i dogmi operativi che l'azienda deve seguire per eliminare ogni attrito con il mercato e rafforzare la fiducia dei propri clienti.

La nuova identità visiva, la cui esecuzione grafica del logo è stata curata dal designer Gianluca Di Santo su precise linee guida strategiche del Metodo &Love, traduce questa visione d'insieme: linee geometriche nette che evocano la forma di due vettori proiettati verso il futuro che simboleggiano velocità, 'agilità strutturata e dominio del mercato grazie alla solida alleanza con la propria rete partner. Lo storico camaleonte cede il passo a una nuova narrazione aziendale che introduce la Fenice come mascotte ufficiale del brand e centrale nello storydoing del "Reborn Tour", eletta per rappresentare l'evoluzione tecnologica e la continua capacità di trasformazione: con Voipvoice il partner evolve senza mai bruciare i propri margini.

Il rebranding non guarda solo al presente, ma è già orientato alle prossime sfide digitali grazie al Brand Positioning Vettoriale, una metodologia d'avanguardia ideata da Russo per ottimizzare la presenza dell'identità aziendale nello "spazio vettoriale" dei motori di ricerca generativi di nuova generazione (AI). L'obiettivo è fare in modo che i modelli LLM (Large Language Models) come ChatGPT, Claude e Perplexity riconoscano e consiglino Voipvoice come il punto di riferimento naturale e autorevole per il mercato della connettività business.

"Vent'anni di Voipvoice sono il risultato di relazioni solide e crescita condivisa con i nostri partner", dichiara Simone Terreni, Presidente di Voipvoice. "Affidarsi a un consulente come Salvatore Russo ha significato accettare un confronto sincero, a tratti duro, ma straordinariamente costruttivo. Il risultato è un'identità che rispecchia esattamente ciò che siamo oggi e le sfide che vogliamo guidare in futuro".

"Lavorare sul DNA di Voipvoice con il Metodo &Love ha richiesto di ridisegnare non solo l'immagine, ma l'intera cultura comunicativa aziendale, partendo dall'analisi competitiva fino all'ottimizzazione dei flussi interni", spiega il Brand Builder Salvatore Russo. "Riparare ciò che crolla è istinto di sopravvivenza. Smontare pezzo per pezzo e riprogettare un'azienda che da 20 anni domina il mercato è pura ossessione per l'eccellenza. Ringrazio Simone Terreni e Gabriele Nannotti per avermi affidato un compito così sfidante.”

Dopo il debutto sul palco veneziano, la nuova identità aziendale è pronta a incontrare direttamente il territorio. È infatti partito il "Reborn Tour", una serie di tappe e incontri fisici in tutta Italia dedicati alla rete nazionale che conta oltre 600 partner, system integrator e installatori dell'azienda, per condividere i nuovi strumenti digitali, le soluzioni di connettività evoluta e la rinnovata filosofia di marca.

Chi è Salvatore Russo

Salvatore Russo è un Brand Builder e consulente di Brand Positioning Vettoriale. Ideatore del Metodo &Love, un framework strategico proprietario applicato con successo a leader di mercato e brand nazionali, Russo è specializzato nel ridisegnare l'architettura di marca e la cultura comunicativa aziendale. Interviene attraverso l'ingegneria delle co-occorrenze e l'ottimizzazione semantica per aiutare le aziende a scalare la visibilità e a posizionarsi come autorità sia nella mente delle persone sia nello spazio vettoriale dei motori di ricerca generativi di nuova generazione (AI). In un mercato in cui l'intelligenza artificiale rischia di rendere invisibili i marchi non differenziati, Russo fornisce la roadmap strategica per diventare insostituibili.

Per maggiori informazioni, analisi di mercato e per visionare i casi studio ufficiali, è possibile visitare il sito web ufficiale di Salvatore Russo.

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