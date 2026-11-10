We Are Models apre a Milano: l'agenzia di modelle nata a Firenze nel 2022 amplia la propria presenza nel settore moda

Milano, 10/11/2026 - We Are Models inaugura una nuova sede a Milano, in Via Melchiorre Gioia 66. L'agenzia fondata a Firenze nel 2022 dall'ex modella e imprenditrice Alena Mayuk amplia così la propria presenza sul territorio italiano, a quattro anni dall'avvio dell'attività. L'apertura 2026 rappresenta un passaggio nel percorso di crescita della società, specializzata nella rappresentanza di modelle, modelli, talent e influencer.

La nuova agenzia di modelle a Milano di We Are Models affianca quella fiorentina di Via del Pignoncino 9 e permette all'agenzia di operare direttamente in uno dei principali centri internazionali della moda. Per We Are Models, già attiva nella gestione di professionisti destinati a produzioni fotografiche, campagne pubblicitarie, sfilate ed eventi, la presenza fisica a Milano risponde all'esigenza di consolidare i rapporti con i committenti e sviluppare ulteriormente le attività di rappresentanza.

«L'apertura di Milano rappresenta un passaggio importante nel percorso iniziato a Firenze quattro anni fa. Abbiamo costruito We Are Models partendo da un'idea precisa di come dovrebbe funzionare un'agenzia e vogliamo continuare a crescere senza perdere l'attenzione verso le persone che ci ha accompagnato fin dall'inizio», è la dichiarazione di Alena Mayuk.

Dall'esperienza personale alla fondazione di We Are Models

Il progetto imprenditoriale nasce dall'esperienza maturata da Mayuk nel settore della moda. Prima di fondare l'agenzia, l'imprenditrice ha lavorato come modella, sviluppando una conoscenza diretta delle dinamiche professionali, delle aspettative richieste durante i casting e delle difficoltà che possono accompagnare una carriera nel settore.

La decisione di avviare un'attività autonoma è maturata progressivamente. Come raccontato nell' intervista pubblicata da Forbes Italia il 27 febbraio 2026 , Mayuk aveva inizialmente esitato a intraprendere questa strada, soprattutto per la volontà di non riprodurre alcuni comportamenti autoritari e ambienti lavorativi poco attenti alle persone conosciuti durante la propria esperienza professionale.

L'occasione è arrivata attraverso la gestione di alcuni progetti affidati grazie ai contatti costruiti negli anni. Quelle prime collaborazioni hanno portato alla nascita di We Are Models nel 2022, a Firenze, con l'obiettivo di sviluppare un'attività di rappresentanza fondata su rapporti professionali trasparenti e su una maggiore attenzione alle esigenze dei talenti.

Nel giro di quattro anni l'agenzia ha ampliato progressivamente il proprio raggio d'azione. Già nell'intervista a Forbes, pubblicata alcuni mesi prima dell'apertura milanese, Mayuk aveva individuato nella città lombarda la destinazione naturale della successiva fase di sviluppo, indicando l'intenzione di trasformare un'attività inizialmente radicata in Toscana in una realtà con una presenza più estesa sul territorio nazionale.

La sede milanese e le attività di rappresentanza

L'insediamento di We Are Models a Milano introduce una presenza operativa stabile in un mercato nel quale si concentrano case di moda, showroom, agenzie pubblicitarie, produzioni editoriali e organizzatori di eventi.

Per un'agenzia di modelle a Milano, la vicinanza ai committenti assume particolare importanza nella gestione dei casting, nella disponibilità dei professionisti e nel coordinamento delle produzioni. Shooting fotografici, fitting, presentazioni delle collezioni e campagne commerciali richiedono spesso tempi organizzativi contenuti e una comunicazione costante tra clienti, agenzia e persone coinvolte.

We Are Models rappresenta professionisti destinati a differenti tipologie di incarico, dalle sfilate alle produzioni fotografiche, fino alle attività promozionali e agli eventi aziendali. L'offerta comprende inoltre talent, influencer e content creator, categorie sempre più coinvolte nei progetti di comunicazione dei marchi.

La presenza di queste professionalità consente di rispondere a esigenze differenti. Accanto ai tradizionali servizi di modellistica, i brand possono ricercare persone con competenze espressive, capacità comunicative o esperienza nella produzione di contenuti destinati ai canali digitali.

Nella struttura dell'agenzia trovano spazio anche profili con caratteristiche ed esperienze diverse: nuovi volti, professionisti già affermati, modelli e modelle di differenti fasce d'età e persone selezionate per attitudini specifiche.

«Milano ci permette di essere più vicini a un mercato fondamentale per la moda e di seguire direttamente nuove opportunità professionali. L'obiettivo è sviluppare collaborazioni durature con aziende e professionisti, mantenendo il metodo di lavoro costruito a Firenze, basato sul rispetto, sulla disponibilità e sulla valorizzazione delle caratteristiche individuali», afferma Alena Mayuk.

Inclusione e benessere al centro del modello professionale

L'espansione territoriale si accompagna alla volontà di mantenere i principi sui quali è stata costruita l'agenzia. Sin dalla fondazione, We Are Models ha adottato un'impostazione che attribuisce particolare attenzione al benessere psicofisico dei professionisti rappresentati, al rispetto delle differenze individuali e al contrasto delle pratiche discriminatorie.

Il tema riguarda soprattutto il rapporto tra esigenze commerciali del settore e tutela delle persone. L'agenzia rifiuta l'imposizione di diete restrittive e le pressioni legate a modelli estetici eccessivamente rigidi, contrastando il body shaming e promuovendo una rappresentazione della bellezza che comprenda corporature, età e caratteristiche differenti.

Alena Mayuk ha dichiarando: «Non imponiamo diete, non tolleriamo body shaming e rifiutiamo pratiche che possano portare a disturbi alimentari».

La filosofia professionale comprende anche la gestione degli impegni personali. Studio, maternità, famiglia e altre responsabilità vengono considerate nella pianificazione del lavoro, cercando di conciliare le richieste dei committenti con le disponibilità dei professionisti.

Un'attenzione particolare viene riservata alla valorizzazione delle competenze che vanno oltre l'aspetto fisico. Passioni, capacità artistiche, esperienze sportive e attitudini comunicative possono contribuire a individuare il professionista più adatto a un determinato progetto.

Questa impostazione assume un significato concreto anche per un'agenzia di modelle a Milano, dove la varietà delle produzioni e dei clienti richiede profili differenti, capaci di interpretare le specifiche esigenze delle campagne e dei progetti editoriali.

Due sedi per sviluppare le attività tra Firenze e Milano

Con l'apertura milanese, We Are Models organizza la propria presenza attraverso due sedi fisiche, mantenendo Firenze come città d'origine dell'attività e affiancandole Milano per lo sviluppo dei rapporti professionali nel settore moda.

La sede di Via Melchiorre Gioia 66 è dedicata alle attività dell'agenzia e ai rapporti con clienti e professionisti. Gli incontri avvengono su appuntamento, mentre le candidature di aspiranti modelle e modelli vengono raccolte attraverso i canali dedicati.

La distinzione tra le due sedi trova riscontro anche nell'organizzazione dei portfolio professionali, con sezioni dedicate ai talenti rappresentati nei rispettivi mercati.

Per We Are Models, il passaggio a una struttura presente in entrambe le città consente di collegare l'esperienza maturata nel territorio toscano alle opportunità del mercato milanese. La gestione dei rapporti con i brand, dei casting e dei percorsi individuali rimane centrale in un'attività che richiede competenze organizzative, conoscenza del settore e continuità nella relazione con i professionisti.

L'apertura del 2026 segna quindi una nuova fase, che affianca alla rappresentanza tradizionale anche talent, influencer e creator, mantenendo un'offerta diversificata tra produzioni moda, comunicazione commerciale ed eventi.

Contatti:

WE ARE MODELS

Via Melchiorre Gioia 66, 20125 - Milano

Tel. +39 389 698 5895

sito web: www.wearemodels.it

e-mail: alena@wearemodels.it

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