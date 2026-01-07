WMF al CES 2026 di Las Vegas: l’innovazione italiana e il business dell’AI sulla scena globale

Il WMF è al CES come piattaforma B2B europea dell’innovazione: oltre 20.000 euro di premi alle startup, anticipazioni sul WMF 2026 a Bologna e presentazione di Saudi Makes Future, nuovo ponte di connessione tra Europa e area MENA

Bologna, 07/01/2025

Dal 6 al 9 gennaio 2026 il WMF – We Make Future torna al CES di Las Vegas , il più importante evento globale dedicato alla tecnologia, confermando il proprio ruolo di attore di riferimento per il business dell’innovazione e dell’Intelligenza Artificiale. La manifestazione, anche per l’edizione 2026, si svolge con il supporto di MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e Regione Emilia - Romagna

Presente all’interno del Padiglione Italia, il WMF - Fiera internazionale sull’innovazione: AI, Digital-Tech, partecipa al CES nell’ambito della missione nazionale guidata da Agenzia ICE, contribuendo a rafforzare il posizionamento dell’ecosistema innovativo italiano ed europeo sui mercati internazionali e favorendo nuove connessioni tra startup, imprese, investitori e istituzioni.

«La presenza del WMF al CES di Las Vegas rafforza il nostro ruolo come piattaforma B2B internazionale per l’AI e l’innovazione tecnologica», dichiara Cosmano Lombardo, CEO e Founder di Search On Media Group e ideatore del WMF. «Il CES è il luogo in cui innovazione e mercato si incontrano su scala globale: qui il WMF crea connessioni tra startup, aziende e investitori, favorendo partnership, opportunità di sviluppo e percorsi di internazionalizzazione. Un approccio che consolida il posizionamento del WMF come exhibition internazionale orientata al business» e prosegue «In questo contesto presentiamo anche Saudi Makes Future, un nuovo ponte di connessione tra Europa e area MENA, pensato per ampliare ulteriormente le opportunità di business del nostro network» e conclude «Siamo inoltre felici quest’anno di essere al CES insieme a Clust-ER Innovate Regione Emilia-Romagna, partner con cui condividiamo una visione orientata alla valorizzazione dell’ecosistema dell’innovazione.»

Al CES il WMF - ideato e organizzato da Search On Media Group - non è solo vetrina, dunque, ma una piattaforma B2B globale che mette in relazione chi sviluppa innovazione con chi la porta sul mercato: qui verranno presentate le anticipazioni sull’edizione 2026 a BolognaFiere, annunciati i primi sponsor e aperti nuovi contest e opportunità di business.

Tre i momenti chiave per il business dell’innovazione

WMF sarà protagonista di tre momenti chiave.

Il primo appuntamento, giorno 7 dalle ore 11.30, sarà dedicato alla presentazione del WMF – We Make Future 2026, in programma a Bologna dal 24 al 26 giugno. Il CES diventa così il palcoscenico internazionale per anticipare i contenuti della prossima edizione del WMF, oggi riconosciuto come la più grande fiera B2B europea su AI, Tech & Digital, con oltre 700 espositori, 1.000 speaker e partecipanti da più di 90 Paesi. Sul palco, insieme a Cosmano Lombardo, interverranno rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione e dell’industria tecnologica internazionale, tra cui Alicia Hanf, Head of Institutional Ecosystem Partnerships di LG NOVA – LG Electronics.

Il secondo momento, sempre giorno 7 dalle ore 12.00, sarà dedicato alla presentazione ufficiale di Saudi Makes Future, la nuova fiera internazionale organizzata da WMF e PNG Saudi che si terrà a Riyadh dal 14 al 16 dicembre 2026. Un evento interamente focalizzato sull’Intelligenza Artificiale e concepito come piattaforma B2B di connessione tra Europa e area MENA, con l’obiettivo di favorire investimenti, cooperazione tecnologica e sviluppo di nuovi mercati.

Il terzo appuntamento, in programma il 9 gennaio dalle ore 12, sarà riservato agli WMF – AI For Future Startup Awards, che premieranno le migliori startup presenti al CES, valorizzando le soluzioni capaci di rispondere alle grandi sfide globali attraverso tecnologia e innovazione.

Startup Awards: premi per oltre 20.000 euro e accesso ai mercati globali

Grande attenzione è riservata al mondo startup: tra le 51 startup italiane presenti al CES, il WMF premierà le migliori realtà innovative selezionate in 7 categorie chiave, che spaziano dall’energia e mobilità intelligente alla salute, dal manifatturiero avanzato al marketing, dai media alle smart city e al futuro del lavoro.

Il valore complessivo dei premi supera i 20.000 euro e consente alle startup di accedere a un percorso internazionale con opportunità di visibilità, business e networking tra Europa, Stati Uniti e Medio Oriente, attraverso la partecipazione ai principali appuntamenti del network WMF nel 2026, tra cui WMF – We Make Future (Bologna), Saudi Makes Future (Riyadh), AI Festival (Milano) e la competition AI For Future in Silicon Valley.

Un percorso che trasforma la visibilità delle startup in relazioni di business concrete, partnership strategiche e opportunità di mercato.

Le startup presenti

Accudire, AdapTronics, Agade, Aida Innovazione, Apprendo, Audioboost, Avacam, Beadroots, Beep, Chimera Tech, Cybertec, D-Air Lab, Elai, EMC Gems, Eye-Tech, EZ Lab, Fortitudo Diamonds, Fred, Ginga, Go-Oz, Hevolus, Icarus, IdolMatch, Innovatech, IntelligEarth, Koala, Limbico, Link In, Lookalike, MLR, Myndoor, NextRender, Nextsense, Oraigo, PA360, PopulaRise, Prodigy Products, RAME, REA Space, Salute360, Sensor ID, Social Thingum, SunCubes, Tinental, TrueScreen, Uptivo, Viber Alert, Vidoser, Volumio, WhoTeach, Wink Suite.

Tutti gli aggiornamenti relativi alle attività del WMF al CES di Las Vegas saranno disponibili nei prossimi giorni sui canali ufficiali del WMF. Per conoscere le opportunità di business e collaborazione nell’ambito delle iniziative promosse dal WMF a livello internazionale, è possibile fare riferimento al sito ufficiale del WMF.

Con più di 73.000 presenze da 90 Paesi nel 2025, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.500 miliardi, +304 miliardi di AUM, oltre 72,8 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 17.000 round di investimento gestiti, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell'innovazione.

Search On Media Group - Humans Leading Innovation Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Event Agency - che organizza il WMF e altri eventi proprietari e per clienti - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

