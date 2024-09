Xiaohongshu e VOGUE Business ridefiniscono l'estetica della casa nel corso della Milano Fashion Week

MILANO, 30 settembre 2024 /PRNewswire/ -- In occasione della recente Milano Fashion Week, la più importante vetrina mondiale della moda, è emersa un'ondata di nuove tendenze, in particolare nel campo dell'arredo; qui moda e arredo si fondono in modo armonioso e danno vita a una nuova tendenza. Xiaohongshu, in collaborazione con VOGUE Business, ha organizzato il VOGUE Business Milan Digital Summit sul tema "The Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyles" (La via digitale della seta: preparare la strada al futuro dello stile di vita all'insegna del lusso) nel corso dell'evento. Il signor Shawn Li, direttore generale del business group Commercial Durable Goods presso Xiaohongshu, è stato tra i relatori della tavola rotonda "Tapping Lifestyle Trends: The Micro-Cultures Driving Engagement" (Sfruttare le tendenze dello stile di vita: le micro-culture che guidano il coinvolgimento). Il summit, che ha esplorato l'evoluzione del concetto di vita domestica, ha offerto analisi approfondite sui cambiamenti nello stile di vita e nelle preferenze dei giovani cinesi di oggi. Ha introdotto idee e tendenze innovative che stanno rimodellando il modo in cui i giovani immaginano i propri spazi abitativi, offrendo ai marchi prospettive all'avanguardia sul coinvolgimento dei consumatori. L'evento ha anche dato vita a un nuovo dibattito sull'estetica nella casa e nello stile di vita, creando una convergenza tra moda, arte e vita quotidiana.

Xiaohongshu: una piattaforma social di riferimento per decine di milioni di utenti alla ricerca di ispirazione per la casa

In perfetta sintonia con i valori di Xiaohongshu incentrati sull'uomo, i consumatori ricercano un'armonia sempre maggiore tra l'ambiente domestico e lo stile di vita personale. In quanto comunità di lifestyle amata dai giovani, questa piattaforma social eccelle nel comprendere le esigenze delle persone, acquisendo informazioni dagli emergenti scenari di consumatori e tendenze del settore in Cina. Secondo Xiaohongshu Research, nel secondo trimestre del 2024 la base di utenti attivi mensili era di 300 milioni, di cui circa il 65% appassionato di vita domestica.

Questo cambiamento ha rivitalizzato il settore dell'arredo per la casa. I dati della ricerca di Xiaohongshu mostrano un notevole incremento dei contenuti relativi a decorazioni e arredo per la casa nel corso degli ultimi tre anni. Le ricerche sono aumentate del 450% da gennaio a settembre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo questo rapporto Nielsen, pubblicato a settembre 2024, circa l'89% degli utenti preferisce cercare recensioni di prodotti ed esperienze degli utenti su Xiaohongshu prima di acquistare elettrodomestici e arredi. La ricerca commissionata da Xiaohongshu indica inoltre che i marchi italiani di alta gamma come Natuzzi riscontrano un notevole potenziale di mercato sulla piattaforma, con oltre 500.000 ricerche mensili, e attraggono numerosi potenziali acquirenti.

Durante il summit, Shawn Li ha analizzato le diverse tendenze nel settore dell'arredo per la casa da una prospettiva incentrata sul punto di vista umano. Esaminando i dati demografici, le preferenze e gli stili di vita degli utenti, Shawn Li ha identificato quattro gruppi demografici: Giovani nomadi, Giovani che si creano un nido, Tuttofare e Perfezionisti della casa. Sottolineando il modello "Persone - Esigenze - Scenari - Tendenze", Shawn Li ha evidenziato il ruolo di Xiaohongshu nell'aiutare i marchi a comprendere il proprio pubblico, scoprire soluzioni marketing innovative e sbaragliare la concorrenza.

Il ruolo di Xiaohongshu nel plasmare i trend nell'arredo della casa

Nel corso degli ultimi anni, il flusso delle tendenze moda nell'arredo della casa è cambiato in modo significativo. In passato, le tendenze venivano dettate dall'alto; partivano da stilisti e trendsetter per poi diffondersi ai grandi marchi e, infine, raggiungere i consumatori. Ora questa dinamica si è invertita e sono i comportamenti dei consumatori a determinare le tendenze. Xiaohongshu ha avuto un ruolo determinante in questo cambiamento, creando una piattaforma che incoraggia gli acquirenti a esprimere i propri stili, preferenze e lifestyle personali, promuovendo efficacemente gli ambienti preferiti in cui vivere. Ogni ricerca, condivisione, commento e raccolta di post su Xiaohongshu riflette le reali esigenze degli acquirenti cinesi, promuovendo nuove tendenze nell'arredo della casa in Cina che portano a innovazioni nel settore.

A settembre Xiaohongshu ha presentato il suo ultimo rapporto annuale sullo stile di vita domestico. Questa analisi dei contenuti della community e delle preferenze di ricerca degli utenti ha evidenziato otto nuove idee per la casa molto popolari tra i giovani cinesi. Focalizzato su temi incentrati sull'uomo, il rapporto ha posto l'accento su scenari di vita vivaci, espressione emotiva e risonanza attitudinale, arricchendo le analisi con calore ed energia. Questo dimostra che i consumatori sono interessati a rimodellare l'estetica delle abitazioni con arredi innovativi, e a ridefinire le dinamiche familiari attraverso un design studiato attentamente, ampliando i confini degli spazi domestici tradizionali. In particolare, l'approccio all'integrazione degli hobby nella progettazione della casa si è evoluto: dalla semplice ricerca di soluzioni di conservazione di oggetti alla creazione di spazi progettati specificamente attorno a tali hobby; di conseguenza, sempre più cinesi stanno dedicando spazi specializzati e dedicati alle loro passioni all'interno delle abitazioni.

Strategia del marchio sui cambiamenti di Xiaohongshu: dimostrare il rinnovamento del marketing nell'arredo della casa

Nel settore dell'arredo per la casa, tuttavia, i marchi hanno creato modelli di business e strutture di prodotto unici a causa delle differenze di dominio e di prodotto, portando a processi decisionali distinti per i consumatori. Sulla base della ricerca di Xiaohongshu sulle caratteristiche dei consumatori e delle aziende cinesi, il marketing del marchio dovrebbe iniziare dalla struttura complessiva del prodotto, comprendere a fondo le esigenze dei consumatori e adattare le strategie alle caratteristiche specifiche della categoria. Ad esempio, per quanto riguarda grandi elettrodomestici, arredi, materiali da costruzione e articoli per la casa di uso quotidiano, le strutture dei prodotti abbracciano più categorie correlate. Xiaohongshu consiglia quindi ai marchi di adottare una strategia di selezione a matrice dei prodotti sulla piattaforma, creando contenuti in linea con le preferenze dei consumatori e gli scenari di vita. Questo approccio mira a migliorare la penetrazione della categoria e ad attirare l'attenzione dei consumatori.

I dati dimostrano che il tasso di crescita del volume lordo delle merci (GMV, Gross Merchandise Volume) delle prime 1.000 unità singole di prodotto (SPU, Single Product Unit) che prendono piede su Xiaohongshu supera il tasso di crescita complessivo del mercato, evidenziando le raffinate strategie della piattaforma social che possono aiutare i marchi a raggiungere il successo globale.

Il settore dell'arredo per la casa sta per registrare una significativa crescita di mercato e Xiaohongshu, fonte di ispirazione per lo stile di vita dei giovani cinesi, offre una comunità ideale per i marchi che puntano a espandere la propria influenza. Guardando al futuro, la piattaforma social intende sfruttare la propria vasta competenza in materia di analisi degli utenti e di gestione del marchio per promuovere strategie di marketing innovative nel settore dell'arredo della casa.

