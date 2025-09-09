Yale presenta Smart Lock Linus® L2 Lite: una vita più smart, più semplice, senza chiavi per tutti

Milano, 9 settembre 2025: Yale, leader nella sicurezza domestica, presenta la sua ultima innovazione nelle serrature smart: Smart Lock Linus® L2 Lite, la soluzione più accessibile e facile da usare. Progettata per rendere l’ingresso in casa più rapido, sicuro e semplice per tutti, questa serratura è dotata di funzioni avanzate, tra cui la nuova tecnologia KeySense™.

Semplifica la tua quotidianità con Linus® L2 Lite

Grazie alla nuova tecnologia KeySense™, per i proprietari di casa aprire e chiudere le abitazioni diventa rapido e semplice come mai prima d’ora. Durante la frenetica routine mattutina con i bambini, quando il tempo è fondamentale e spesso regna il caos, la comodità di non dover cercare la chiave è inestimabile. Con il semplice rapido tocco di un pulsante, gli utenti possono sbloccare la porta dall’interno, e una pressione più prolungata garantisce la chiusura automatica con un ritardo personalizzabile quando si esce.

All'esterno, lo sblocco automatico utilizza la posizione del proprio telefono per sbloccare la porta quando ci si avvicina. Grazie a Linus® L2 Lite, entrare in casa diventa facile e veloce, anche quando si hanno le mani impegnate e non si ha tempo di cercare le chiavi.

Gestione dell'ingresso semplice e sicura

I consumatori possono facilmente condividere l'accesso con familiari e amici utilizzando Linus® L2 Lite, senza bisogno di chiavi fisiche di riserva. Ad esempio, i genitori possono concedere ai figli un accesso sicuro e individuale tramite un Tastierino Smart Yale con un codice, eliminando le preoccupazioni legate alla perdita o alla dimenticanza delle chiavi. Inoltre, le notifiche in tempo reale dell’app Yale Home permettono ai proprietari di sapere esattamente quando i loro cari rientrano a casa in sicurezza, offrendo così la massima tranquillità, ovunque si trovino.

Facile da installare e semplice da usare

Progettato per adattarsi alle esigenze sia degli affittuari che dei proprietari, Linus® L2 Lite combina un design elegante e compatto con una compatibilità estesa alla maggior parte delle porte europee, il tutto senza bisogno di forature o interventi professionali.

L’installazione è semplice e guidata passo dopo passo direttamente dall’app Yale Home.

Con l'aggiunta di un ConnectX Wi-Fi Bridge Yale, gli utenti possono sbloccare le porte, controllare lo stato della serratura o visionare la cronologia degli accessi da qualsiasi luogo, tutto tramite l’app Yale Home. La serratura è anche compatibile con Matter tramite Thread, che garantisce una perfetta integrazione con Alexa, Google Home, Apple Home e Samsung SmartThings.

Sicurezza integrata, fin dalla progettazione

Installata all’interno, la serratura è completamente invisibile dall’esterno, garantendo una maggiore protezione contro i tentativi di effrazione. Per chi è attento alla sicurezza digitale, Linus® L2 Lite offre una crittografia avanzata che impedisce accessi non autorizzati alla serratura smart. Inoltre, ogni account Yale Home è protetto da un sistema di autenticazione a due fattori, per un ulteriore livello di sicurezza.

Parlando del lancio di questo nuovo prodotto Juan Ashida, SVP e responsabile del segmento residenziale EMEIA, ha dichiarato: «Il nuovo Smart Lock Linus® L2 Lite di Yale offre ai nostri clienti una comodità senza pari, facilitando l'accesso domestico. Eliminando la necessità di chiavi, semplifica le abitudini e aumenta la tranquillità. Con Linus® L2 Lite, Yale rivoluziona il modo di accedere alla propria casa, rendendo semplicità e praticità parte dell’esperienza quotidiana ».

Il nuovo Smart Lock Linus® L2 Lite di Yale sarà disponibile a partire dal 3 dicembre al prezzo di listino di 139 € sulla pagina ufficiale del prodotto https://yalehome.it e nei negozi selezionati.

L’azienda

Con 185 anni di storia alle spalle, Yale è uno dei marchi leader nel settore della sicurezza e protegge le persone, i luoghi ed i beni che amiamo di più. Proteggiamo milioni di abitazioni e imprese in tutto il mondo con serrature meccaniche innovative, antifurto, casseforti e serrature intelligenti per porte esterne ed interne, armadietti, consegne a domicilio e tanto altro. Yale fa parte del Gruppo ASSA ABLOY, leader globale nelle soluzioni di accesso. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.yalehome.it

