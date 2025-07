Yanfeng presenta il Rapporto ESG 2024: Guidare la Sostenibilità

SHANGHAI, 30 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Yanfeng, leader globale tra i fornitori automotive, ha ufficialmente pubblicato il suo Rapporto Ambientale, Sociale e di Governance (ESG) 2024, dimostrando significativi progressi nelle proprie iniziative di sostenibilità. Il rapporto evidenzia l'impegno costante dell'azienda verso operazioni responsabili attraverso risultati misurabili nell'adozione di energie rinnovabili, nelle pratiche di economia circolare e nei programmi di responsabilità sociale.

I principali risultati del 2024 includono:

"I nostri risultati ESG del 2024 riflettono la dedizione del nostro team nell'integrare pratiche responsabili in tutte le nostre operazioni," ha dichiarato Zang Chungao, CEO di Yanfeng. "Dall'energia rinnovabile ai materiali sostenibili, stiamo creando valore a lungo termine per tutti gli stakeholder."

Yanfeng è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di emissioni nette zero (Scope 1 & 2) entro il 2030, integrando la sostenibilità nello sviluppo dei prodotti con materiali riciclabili e design modulari.

Informazioni su YanfengYanfeng è un leader globale tra i fornitori automotive, specializzato in interni, esterni, sedili, elettronica per abitacolo e sicurezza passiva. Con oltre 240 sedi e circa 57.000 dipendenti in tutto il mondo, Yanfeng vanta un team tecnico di 4.100 esperti distribuiti in 12 centri R&D e altri uffici regionali, con competenze che includono ingegneria, sviluppo software, design e user experience, oltre a test e validazione. Concentrandosi sulle tecnologie Smart Cabin e lightweight, Yanfeng aiuta i costruttori automobilistici a esplorare nuovi concetti di mobilità futura e a fornire soluzioni all'avanguardia per l'abitacolo. Per maggiori informazioni: www.yanfeng.com.

