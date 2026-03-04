Yang Chaobin di Huawei: creare valore nel settore della telefonia mobile significa creare un mondo più intelligente

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del MWC Barcelona 2026, Yang Chaobin, CEO dell'ICT Business Group di Huawei, ha invitato il settore ICT a intensificare gli sforzi per garantire che tutti possano accedere rapidamente all'IA. Questo appello ha incluso raccomandazioni sulle capacità di spettro e di rete per scalare il 5G-Advanced a supporto delle applicazioni di IA emergenti, nonché un invito ad ampliare la connettività inclusiva per colmare il divario digitale nelle regioni svantaggiate.

Nel suo discorso di apertura, Yang ha affermato: "L'era dell'intelligenza si avvicina rapidamente. Ogni giorno emergono nuove applicazioni basate sull'IA , proprio per questo è giunto il momento che il settore faccia fronte comune per sprigionare tutto il potenziale del 5G-A. Abbiamo il dovere di utilizzare in modo efficiente le nuove risorse dello spettro come U6 GHz per creare nuovo valore per il settore, aprendo al contempo la strada all'evoluzione verso il 6G".

Con la crescente diffusione di applicazioni di IA come la conversione da testo a video e lo shopping basato sull'IA, il consumo di token è destinato ad aumentare. Il consumo quotidiano di token è cresciuto di 300 volte negli ultimi due anni. Yang ritiene che questo processo stia creando enormi opportunità per il settore della telefonia mobile.

Tuttavia, tali risultati hanno evidenziato alcune lacune che, a suo avviso, il settore deve colmare. In primo luogo, le reti devono abbandonare l'approccio incentrato sul downlink e fornire una larghezza di banda ultra elevata sia in modalità uplink che in downlink per supportare gli scambi multimodali di dati tra dispositivi e cloud per l'IA. In secondo luogo, le reti devono fornire una connettività sicura, affidabile e a bassissima latenza per supportare la collaborazione in tempo reale con l'IA e un processo decisionale intelligente.

La standardizzazione del 6G è già in corso, ei relativi standard non dovrebbero essere definiti prima di marzo 2029, secondo il 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Yang ha spiegato che i prossimi cinque anni offriranno un'opportunità sia per la crescita dei servizi basati sull'IA mobile sia per la creazione di nuovo valore aggiunto da parte del settore, a condizione che gli operatori investano in modo efficace nel 5G-A. Questa fase di transizione tra il 5G e il 6G sta già svolgendo un ruolo chiave nel settore, poiché offre velocità di uplink10 volte maggiori , un'esperienza di servizio IA superiore, nuove tecnologie IoT, come la capacità ridotta (RedCap) e l'IoT passivo, e l'IA per capacità di rete differenziate.

Il 5G-A è stato implementato su larga scala in oltre 300 città in tutto il mondo, e la sua diffusione si sta espandendo a tutte le bande di frequenza. Sono necessarie nuove risorse di spettro riqualificate per rendere il 5G-A ancora più efficiente, in particolare nei paesi e nelle regioni in cui le risorse in banda C risultano insufficienti. La banda U6 GHz sta diventando l'elemento chiave per sprigionare questo potenziale di rete.

Dopo diverse tornate di discussioni alla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC), la banda U6 GHz è stata definita come banda di frequenza principale per le future comunicazioni mobili. Il 5G-A supporta già la banda U6 GHz e anche i chip dei dispositivi principali e la filiera industriale per i dispositivi 5G-A hanno ormai raggiunto un adeguato livello di maturità. Ciò significa che il 5G-A è pronto per un uso commerciale su larga scala. Yang ha esortato i partecipanti al suo intervento, tutti operatori del settore delle telecomunicazioni, a intensificare la collaborazione sul 5G-A e sulle bande di frequenza come la U6 GHz per supportare la crescente domanda di servizi basati sull'IA.

Il secondo punto centrale dell'intervento di Yang è stata l'urgente necessità del settore di affrontare gli squilibri globali nell'accesso al digitale. Secondo l'associazione GSMA, oltre 300 milioni di persone non sono coperte da una rete mobile a banda larga. Negli ultimi vent'anni, il settore delle comunicazioni ha compiuto grandi sforzi per colmare il divario digitale, ma la rapida crescita dell'IA sembra ampliare tale divario. Sono necessari maggiori incentivi all'inclusione digitale e un'innovazione continua.

Yang ha esortato a proseguire nell'esplorazione di connettività inclusiva, come le combinazioni diversificate di bande di frequenza e la progettazione di soluzioni più efficienti sotto il profilo dei costi. Huawei stessa ha lanciato soluzioni innovative RuralStar per tutti gli scenari, con l'obiettivo digarantire un accesso mobile inclusivo a 170 milioni di persone in 80 paesi, oltre ad aver avviato una serie di programmi di inclusione aggiuntivi. Tra questi figurano le aule DigiTruck, che offrono una formazione sulle competenze digitali agli studenti delle zone rurali del Kenya, servizi finanziari inclusivi per i residenti delle zone rurali del Bangladesh e servizi medici mobili per i villaggi dell'Argentina.

Concludendo il suo discorso di apertura, Yang ha invitato tutti gli operatori del settore a continuare a lavorare insieme per l'adozione commerciale del 5G-A su larga scala al fine di soddisfare le urgenti esigenze dei servizi di IA emergenti, aprendo così la strada all'evoluzione verso il 6G.

Il MWC Barcelona 2026 si terrà dal 2 al 5 marzo a Barcellona, in Spagna. Durante l'evento, Huawei presenterà gli ultimi prodotti e le soluzioni più recenti presso lo stand 1H50 della Fira Gran Via, Padiglione 1.

L'era delle reti agentiche si sta avvicinando rapidamente, determinando un'accelerazione nell'adozione commerciale del 5G-A su larga scala. Huawei sta collaborando attivamente con operatori e partner in tutto il mondo per sfruttare tutto il potenziale del 5G-A e aprire la strada all'evoluzione verso il 6G. Stiamo inoltre sviluppando soluzioni di rete incentrate sull'IA per abilitare servizi, reti ed elementi di rete (NE) intelligenti, accelerare l'implementazione su larga scala di reti autonome di livello 4 (AN L4) e utilizzare l'IA per potenziare il nostro core business. Insieme ad altri operatori del settore, contribuiremo alla creazione di reti ad alte prestazioni orientate al valore e di infrastrutture di calcolo IA per un futuro completamente intelligente.

