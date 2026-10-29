Yeastar premia l'IA, l'innovazione tecnica e il successo dei clienti agli Yeahs Awards 2026

XIAMEN, Cina, 29 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Yeastar, leader globale nelle comunicazioni unificate (UC), ha annunciato i vincitori degli Yeahs Awards 2026, premiando i partner di tutto il mondo per la crescita aziendale, l'innovazione tecnica e il successo dei clienti.

I vincitori di quest'anno dimostrano come le piattaforme UC aperte e basate sull'IA di Yeastar aiutino i partner a promuovere la crescita e migliorare l'efficienza attraverso soluzioni basate su API, dall'automazione delle migrazioni UC al miglioramento del servizio clienti e del controllo qualità.

Partner di hosting 2026

Rezzo Telecom (Francia) ha ampliato di otto volte la propria presenza nel cloud dopo la migrazione da Vodia a Yeastar, semplificando le operazioni UCaaS e ampliando la propria offerta di servizi.

Vela Networks (Regno Unito) ha sviluppato strumenti che hanno ridotto i tempi delle migrazioni UC da giorni a minuti, automatizzando la mappatura dei dati e il trasferimento delle configurazioni tra quattro piattaforme.

Telex S.r.l. (Italia) ha integrato voce, messaggistica, workflow e IA in Konversa, utilizzando i modelli Gemini e OpenAI per automatizzare fino al 70% delle richieste di primo livello.

Eccellenza del Successo del Cliente

Comunic.se (Brasile) ha unificato le comunicazioni multi-sede di Fontline con P-Series Cloud, AI Receptionist multilingue e AI Transcription, riducendo la gestione manuale delle chiamate in più lingue.

Dialerportal (Stati Uniti) ha registrato una riduzione del 91% dell'impegnodedicato al controllo qualità e un aumento del rilevamento delle chiamate problematiche dal 63% al 98% presso Prime BPO & Telecommunications, nell'ambito di un progetto pilota con 15 utenti.

CMIT Systemhaus (Germania) ha migrato KNOP NEUSTADT GMBH da Unify a P-Series Software Edition, aggiungendo Linkus e AI Transcription con hosting in Germania.

The VoIP Shop (Regno Unito) ha integrato P-Series, la presenza di Microsoft Teams e SIMS presso The Mountbatten School, consentendo un risparmio stimato di oltre 97 ore di lavoro del personale all'anno.

Alliance-com (Francia) e CommsPlus Distribution (Australia) hanno ricevuto il premio Distributore Solution Advocate 2026 per aver favorito il successo dei partner attraverso migrazioni, crescita nel cloud, automazione tramite API e complesse implementazioni multi-sede.

"Le funzionalità basate sull'IA e le piattaforme aperte di Yeastar consentono ai partner di innovare oltre le comunicazioni tradizionali", ha dichiarato Arya Zhou, Head of Global Sales di Yeastar. "Sfruttando le nostre API per creare applicazioni personalizzate e automatizzare i workflow, i partner possono migliorare l'efficienza, differenziare la propria offerta e creare nuove opportunità di crescita. Gli Yeahs Awards celebrano queste innovazioni e il loro impatto nel mondo reale."

Informazioni su Yeastar

Yeastar è un fornitore globale di soluzioni UCaaS impegnato a promuovere il successo dei partner di canale. Aiutiamo i fornitori di servizi a crescere in modo redditizio grazie ai nostri sistemi e piattaforme di comunicazione basati sull'intelligenza artificiale per la telefonia aziendale, il contact center, la messaggistica e la collaborazione. Guidata da una filosofia che mette la semplicità al primo posto e forte di un portafoglio completo di soluzioni hardware, software e cloud multi-tenant, di un solido ecosistema e di un supporto completo per il white-label, Yeastar fornisce a oltre 9.000 partner gli strumenti per offrire soluzioni affidabili e all'avanguardia a più di 650.000 utenti in tutto il mondo. Per saperne di più, visita www.yeastar.com/it/.

Contatto:Nicole Liu+86-592-5503309marketing@yeastar.com

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