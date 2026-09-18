Zhou Jianjun di Huawei: costruire una soluzione AIDC interattiva con la rete per massimizzare i token per watt

SHENZHEN, Cina, 18 settembre 2026 /PRNewswire/ -- La Green Energy Development Conference & International Digital Energy Expo 2026 ha preso il via a Shenzhen. Zhou Jianjun, vicepresidente di Huawei e presidente di Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power, ha partecipato alla cerimonia di apertura e ha presentato la soluzione AI data center (AIDC) interattiva con la rete di Huawei durante la sessione di divulgazione dei principali risultati del settore. Questa soluzione mira ad affrontare le nuove sfide dell'acquisizione di energia, dell'alimentazione ad alta densità, della dissipazione del calore ad alta densità e dell'erogazione dei servizi, del funzionamento e della manutenzione complessi nella costruzione di AIDC durante l'era dell'IA, sfruttando la sinergia di calcolo ed elettricità a livello di sistema per massimizzare i token per watt.

L'era delle fabbriche di token: calcolo e potenza profondamente interconnessi

L'industria globale dell'IA sta rapidamente passando dalla ricerca e sviluppo all'implementazione su larga scala. La rapida iterazione dei grandi modelli e la crescente domanda di applicazioni IA stanno trainando un aumento esponenziale del consumo di token. Come unità di base per richiedere, utilizzare e fatturare i servizi di IA, i token stanno diventando sempre più preziosi. Le principali aziende tecnologiche globali, gli operatori, i fornitori di servizi cloud e le imprese energetiche stanno incrementando gli investimenti nelle infrastrutture di IA. I siti AIDC stanno passando dai tradizionali megawatt a centinaia di megawatt o addirittura gigawatt. L'acquisizione di energia, l'alimentazione e il raffreddamento in scenari di calcolo ad alta densità, le capacità di erogazione dei servizi, funzionamento e manutenzione e la velocità di costruzione sono diventate nuove sfide per la costruzione di AIDC.

Zhou Jianjun ha dichiarato: "L'elettricità è essenziale per l'informatica. Oggi, nell'era dell'IA, l'avvio, l'arresto e le fluttuazioni di carico di un grande sito AIDC possono avere un impatto sulle operazioni della rete". Ha sottolineato che, mentre la penetrazione delle energie rinnovabili continua a crescere, anche la rete elettrica stessa si sta evolvendo, con una diminuzione della forza della rete locale e un aumento della volatilità e dell'incertezza. I futuri AIDC devono non solo adattarsi alle reti deboli e mantenere un funzionamento stabile durante le fluttuazioni della rete, ma anche supportare la rete e diventare un nodo chiave compatibile con la rete. Pertanto, l'integrazione di generazione, rete, carico e stoccaggio è diventata una scelta inevitabile per lo sviluppo di AIDC.

"3+1": ridefinire una soluzione AIDC interattiva con la rete a livello di sistema

Huawei propone una ridefinizione del sistema "3+1" in tre domini — Watt (elettricità), Bit (digitale) e Calore (termico) — insieme al modello di costruzione, per costruire una soluzione AIDC interattiva con la rete.

Il nucleo della ridefinizione è il seguente:

Watt (elettricità): passaggio dal consumo di energia stabile al supporto della rete elettrica.

Dal punto di vista della generazione, della rete e dello stoccaggio, Huawei migliora l'adattabilità dell'impianto AIDC alle reti elettriche deboli e alle grandi fluttuazioni di carico attraverso il controllo grid-forming e la sinergia dello stoccaggio dell'energia. La prima serie FusionSolar di inverter grid-forming a 1000 V del settore e la prima piattaforma mondiale ESS LUTERRA a 1000 V grid-forming a stringa intelligente, entrambe lanciate da Huawei, hanno notevolmente aumentato la capacità grid-forming di energia rinnovabile. Sul lato del carico, Huawei costruisce un router energetico grid-forming integrato basato sulla tecnologia del trasformatore a stato solido (SST). Inoltre, Huawei è diventato il primo fornitore del settore a superare il test di ammortizzazione dell'oscillazione a banda larga condotto dallo Shanghai Electrical Apparatus Research Institute, portando UPS nell'era AIDC ad evolversi da "fornitura di energia affidabile" a "compatibile con la rete".

Calore (termico): da "affidabilità dei singoli componenti" ad "affidabilità dell'intero sistema".

La chiave per il raffreddamento liquido di AIDC non è solo il raffreddamento, ma la controllabilità; non solo l'affidabilità dei singoli componenti, ma l'affidabilità dell'intero sistema, dai chip alle fonti di raffreddamento. L'unità di gestione termica (TMU) di Huawei e il sistema di raffreddamento liquido a livello di MW basato sull'IA forniscono un paradigma per un raffreddamento altamente affidabile nell'industria AIDC.

Bit (digitale): da "funzionamento e manutenzione passivi" a "rilevamento proattivo".

Le capacità dell'IA sono sfruttate per ridefinire le operazioni, consentendo all'AIDC di ottenere un rilevamento, un'ottimizzazione e una protezione proattivi.

Modello di costruzione: dall'"ingegneria tradizionale" alla "produttivizzazione e prefabbricazione".

L'AIDC non può più fare interamente affidamento sui metodi tradizionali di ingegneria. Attraverso la produttivizzazione, la prefabbricazione e la modularizzazione, Huawei trasferisce la complessità alla fabbrica, offre un'esperienza semplificata ai clienti e accelera l'implementazione del calcolo.

Innovazione a livello di sistema per l'AIDC di nuova generazione

La soluzione AIDC interattiva con la rete di Huawei non è un'innovazione isolata a livello di prodotto, ma una soluzione end-to-end basata sull'innovazione a livello di sistema. Il suo valore fondamentale è chiaro e convincente: garantire un funzionamento stabile di potenza di calcolo ad alto valore con elevata affidabilità, generare più token per watt con elevata efficienza energetica, consentire una più rapida implementazione della potenza di calcolo con erogazione rapida dei servizi e supportare la rete elettrica con funzionalità compatibili con la rete elettrica nonostante rappresenti un carico elevato.

Zhou Jianjun ha dichiarato: "L'IA sta aprendo una nuova era dell'industria. In risposta alle opportunità offerte dalla trasformazione del settore AIDC, Huawei integra profondamente la tecnologia digitale, l'elettronica di potenza, la gestione termica e la gestione dello stoccaggio dell'energia, e si concentra sul nuovo sistema energetico e sui campi principali di AIDC per costruire capacità complete in materia di generazione di energia rinnovabile, grid-forming e connessione alla rete, nell'alimentazione per il calcolo ad alta densità, nel raffreddamento liquido e nella sinergia tra calcolo ed elettricità. Huawei è disposta a collaborare con clienti e partner globali per trainare l'industria AIDC verso uno sviluppo di alta qualità, sostenibile e innovativo, consentendo a ogni watt di produrre più token e far progredire l'era dell'IA".

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