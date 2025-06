ZTE pubblica il Rapporto sulla sostenibilità 2024: l'intelligenza digitale al servizio di un futuro sostenibile

SHENZHEN, Cina, 13 giugno 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha recentemente pubblicato il suo Rapporto sulla sostenibilità 2024, che segna il 17° anno consecutivo in cui l'azienda divulga in modo proattivo al pubblico gli impegni e progressi compiuti in materia di sostenibilità.

Il Rapporto sulla sostenibilità 2024 di ZTE Corporation evidenzia le solide strategie e i risultati di ZTE in materia ESG, evidenziando come l'azienda stia sfruttando l'innovazione digitale per promuovere una trasformazione sostenibile in tutto il mondo.

In un contesto di digitalizzazione globale sempre più rapida, ZTE conferma il proprio ruolo di "motore dell'economia digitale" e porta avanti il programma di sostenibilità su due fronti dell'azienda: compiendo passi da gigante nelle operazioni ecosostenibili, guidate da obiettivi di carbonio basati sulla scienza, e consentendo una trasformazione digitale a basse emissioni di carbonio in tutti i settori grazie a tecnologie all'avanguardia.

Xu Ziyang, direttore esecutivo e amministratore delegato di ZTE, afferma nel rapporto: "La nuova ondata di rivoluzione tecnologica guidata dall'AI, in particolare il boom dei modelli di grandi dimensioni e dell'AI generativa, ha dato impulso alla trasformazione digitale e intelligente su scala globale. In questo anno critico, colmo di sfide e di opportunità, ZTE è rimasta fedele alla sua aspirazione originale e ha risposto alle difficoltà di questi tempi, in qualità di "motore dell'economia digitale".

Il rapporto rivela che ZTE continua a rafforzare le capacità di base e ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo per creare competenze di base più solide, con spese di ricerca e sviluppo che rappresentano il 19,81% dei ricavi operativi. Al 31 dicembre 2024, ZTE aveva depositato 93.000 domande di brevetto a livello globale, di cui oltre 48.000 concessi. Nello specifico, nel campo dei chip, ZTE ha depositato circa 5.500 domande di brevetto, di cui oltre 2.000 sono state approvate. Nel campo dell'AI, l'azienda ha depositato oltre 5.000 domande di brevetto, di cui quasi la metà già concessa, a dimostrazione di forti capacità innovative e tecnologiche.

Promuovere strategie verdi per affrontare le sfide climatiche

ZTE incentra il proprio impegno principale sull'innovazione tecnologica approfondendo costantemente la strategia di sviluppo green per rispondere alle sfide del cambiamento climatico e promuovere il progresso coordinato dell'intelligenza digitale e della sostenibilità in tutti i settori. Nel 2024, ZTE ha ricevuto l'approvazione ufficiale dall'iniziativa Science-Based Targets (SBTi) per il suo obiettivo a breve termine di 1,5°C e per gli obiettivi a lungo termine di zero emissioni nette. Nello stesso anno ZTE ha pubblicato il libro bianco sulla strategia ZTE Net-Zero.

L'azienda prosegue nell'iniziativa "Green Digital Path" imperniata su quattro dimensioni: operazioni aziendali ecologiche, catena di fornitura ecologica, infrastrutture digitali ecologiche e responsabilizzazione ecologica. Per due anni consecutivi ZTE è stata inserita nella prestigiosa lista CDP A per il suo impegno a favore del clima, rafforzando così la propria leadership globale in materia di clima.

In termini di operazioni aziendali ecosostenibili, ZTE ha centrato l'importante risultato di aumentare il fatturato riducendo al contempo il consumo energetico, grazie ad anni di impegno continuo. Nel 2024 l'azienda ha migliorato la propria efficienza energetica del 20% rispetto al 2021 e ha registrato una riduzione del 13,4% delle emissioni Scope 1 e 2 rispetto all'anno precedente. I suoi prodotti per le telecomunicazioni hanno fatto registrare una riduzione dell'8,39% nell'intensità delle emissioni fisiche nel corso della fase di utilizzo e manutenzione, mentre i suoi prodotti per terminali hanno presentato una riduzione annua del 5,02% nelle emissioni assolute durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Nel 2024, ZTE ha ridotto le proprie emissioni di carbonio Scope 1, 2 e 3 di 14,317 milioni di tonnellate rispetto ai livelli del 2023.

Per quanto riguarda la catena di fornitura verde, nel 2024 ZTE ha integrato i requisiti della strategia a doppia emissione di carbonio nei sistemi IT di gestione dei fornitori, tra cui la firma di accordi, gli audit in loco e le valutazioni delle prestazioni. Quest'anno ZTE ha condotto audit in materia di responsabilità sociale d'impresa (CSR) in loco per 261 fornitori di produzione (pari all'86,9% del 90% dei principali fornitori in termini di importo di approvvigionamento).

Per quanto riguarda l'infrastruttura digitale verde, ZTE vanta oltre 800 brevetti di innovazione ecologica. A partire dal 2024, l'azienda ha condotto valutazioni dell'impronta di carbonio per 154 prodotti, coprendo tutte le categorie delle sue soluzioni. Grazie alle sue soluzioni ecologiche end-to-end, ZTE continua ad aiutare gli operatori globali a risparmiare oltre 10 miliardi di kWh di elettricità all'anno.

Nel potenziamento sostenibile delle industrie, ZTE ha integrato attivamente infrastrutture cloud e di rete, IoT, big data, intelligenza artificiale e altre tecnologie all'avanguardia con le industrie tradizionali, per raggiungere un risultato vantaggioso per tutti in termini di sviluppo e riduzione delle emissioni. L'azienda ha collaborato con oltre 2.000 importanti attori del settore per attuare pratiche ecologiche innovative basate sul 5G in 18 settori, tra cui siderurgia, metallurgia, produzione di elettronica, porti, trasporto ferroviario, estrazione mineraria ed energia, aprendo la strada a oltre 100 scenari applicativi innovativi.

Sostenere un approccio incentrato sulle persone per promuovere una società inclusiva

ZTE ha perseguito uno sviluppo sostenibile promuovendo sia la leadership tecnologica, sia l'adempimento degli impegni CSR. Sfruttando i propri vantaggi tecnologici fornisce soluzioni digitali su misura ai clienti globali, contribuendo a colmare il divario digitale e ad accelerare la trasformazione digitale in tutto il mondo. Ad esempio, ZTE e Orange hanno lanciato congiuntamente il progetto "Enhance Rural Area" (Miglioramento delle aree rurali), realizzando infrastrutture di comunicazione nelle regioni rurali della Liberia e consentendo l'accesso digitale a oltre 580.000 persone in aree remote. Ad Anyang, nell'Henan, l'azienda ha supportato lo sviluppo di un sistema di consegna del sangue basato su droni, affrontando efficacemente la sfida dell'"ultimo miglio" nella logistica medica urbana. A Hainan, ZTE ha garantito comunicazioni di emergenza ininterrotte tramite terminali satellitari durante il tifone Yagi.

ZTE sostiene una filosofia incentrata sulle persone. Nel 2024, ZTE ha raggiunto una copertura di formazione dei dipendenti pari al 100% e la sua certificazione ISO 45001 sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro copre ora gli uffici in 30 paesi.

Nel 2024, ZTE ha svolto 310 attività regolari di assistenza pubblica in vari ambiti, tra cui la rivitalizzazione rurale, il supporto all'istruzione e gli aiuti medici e in caso di calamità. Grazie all'impegno congiunto di 15.000 dipendenti volontari, l'azienda ha fornito assistenza a oltre un milione di persone in difficoltà, e creando valore sociale.

Rafforzare la governance per migliorare la resilienza aziendale

Xie Junshi, vicepresidente esecutivo e direttore operativo di ZTE, afferma nel rapporto: "ZTE è impegnata nello sviluppo sostenibile guidato dall'innovazione e ha integrato i criteri ESG in ogni aspetto delle proprie attività. Sfruttando le tecnologie digitali e intelligenti, stiamo sviluppando un modello di sviluppo che coesiste armoniosamente con la natura e la società, esplorando al contempo un percorso per la continuità aziendale nella nuova era".

Integrando lo sviluppo sostenibile nelle sue strategie aziendali, ZTE aspira a rafforzare la propria competitività di base concentrandosi sulla sua visione e su tre pilastri strategici: controllo interno, conformità e talento. Nel 2024, ZTE ha modernizzato il sistema di governance aziendale e istituito il Comitato per la strategia e la sostenibilità, per integrare al meglio la filosofia dello sviluppo sostenibile nelle proprie strategie e attività aziendali.

In termini di prevenzione e controllo dei rischi aziendali, ZTE pone particolare enfasi sull'identificazione e sulla risposta ai rischi emergenti. La tecnologia AI sta rapidamente trasformando il mondo e porta con sé immense opportunità commerciali, ma solleva anche diffuse preoccupazioni sui rischi etici, quali la violazione della privacy e i pregiudizi algoritmici. Per affrontare proattivamente queste sfide, nel 2024 ZTE ha istituito il Comitato etico per la scienza e la tecnologia, dimostrando un impegno organizzativo di alto livello nei confronti della governance etica. L'azienda ha messo in atto anche un quadro di governance dell'etica tecnologica per esaminare e valutare individualmente i progetti di ricerca e sviluppo relativi all'intelligenza artificiale, garantendo uno sviluppo sicuro, affidabile e inclusivo dell'AI.

In qualità di membro del Global Compact delle Nazioni Unite e della Global Enabling Sustainability Initiative, nonché partecipante chiave e pioniere della Partner2Connect (P2C) Digital Coalition lanciata dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, ZTE ha ricevuto un ampio riconoscimento da parte di numerose e autorevoli organizzazioni e agenzie di rating a livello mondiale per le sue pratiche esemplari in materia di sostenibilità.

Nel 2024, ZTE ha ricevuto la medaglia d'oro EcoVadis per l'eccellenza nella sostenibilità. L'azienda è stata selezionata anche per il Sustainability Yearbook 2024 (edizione cinese) di S&P Global e insignita del titolo di "Industry Mover" (Precursore del settore). È stata inoltre inserita nell'elenco Forbes China ESG 50 del 2024 e ha ricevuto il premio World Internet Conference Distinguished Contribution (. ZTE inoltre ha vinto due premi BDO ESG e il LinkedIn MostIn Awards – Global Talent Magnet Employer, oltre a numerosi altri.

Guardando al futuro, ZTE continuerà a promuovere lo sviluppo sostenibile a livello globale, sfruttando l'innovazione tecnologica e la collaborazione internazionale per infondere vitalità digitale negli sforzi volti al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, lavorando per un futuro più verde, più inclusivo e più resiliente.

Per maggiori informazioni sul Rapporto sulla sostenibilità 2024 di ZTE scaricare il documento:https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/investorrelations/en_announcement/ZTE_Sustainability_Report_2024_EN.pdf

Per maggiori aggiornamenti sul nostro impegno per la sostenibilità visitare il sito web ZTE Sustainability:https://www.zte.com.cn/global/about/sustainability.html

DOMANDE DEI MEDIA: ZTE CorporationComunicazioniEmail: ZTE.press.release@zte.com.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2705897/ZTE_Releases_Sustainability_Report_2024_Empowering_a_Sustainable_Future_through_Digital_Intelligence.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/zte-pubblica-il-rapporto-sulla-sostenibilita-2024-lintelligenza-digitale-al-servizio-di-un-futuro-sostenibile-302481025.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire