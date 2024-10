Incontro Meloni-Zelensky a Roma

Il 10 ottobre a Villa Doria Pamphilj in Roma, la Presidente Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Al centro dell’incontro, le necessità dell’Ucraina dal punto di vista militare, finanziario e umanitario, oltre a discutere sulle prossime iniziative per mettere fine al conflitto. Con l’occasione, la Premier ha anche ribadito il pieno sostegno dell’Italia alla legittima difesa dell’Ucraina. Sostegno che proseguirà sul piano bilaterale tra i due Paesi e su quello multilaterale che permettano di mettere l’Ucraina nelle migliori condizioni per costruire una pace giusta e duratura.

Per approfondire: https://www.governo.it/it/notizie-chigi