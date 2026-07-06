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Industrial Accelerator Act dell’UE, la proposta avanza in Commissione del Senato

06 luglio 2026 | 16.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Politiche UE del Senato ha concluso l’esame del progetto di atto legislativo dell’Unione europea recante Misure per accelerare la capacità industriale e la decarbonizzazione dei settori strategici (COM 100/2026), anche noto come Industrial Accelerator Act, approvando la proposta di risoluzione elaborata dalla relatrice, Sen. Pellegrino (FdI). Il regolamento UE in esame intende rispondere con urgenza alle esigenze di rafforzamento della competitività e della resilienza dell’industria europea e l’autonomia strategica dell’Unione anche alla luce di un contesto di crescente pressione globale, oltre che di accelerare la decarbonizzazione dei processi e dei prodotti industriali. Nel testo della risoluzione approvata dalla Commissione viene riportato che, pur giudicando la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e correttamente fondata sul piano giuridico, si evidenzia la necessità di migliorarne l’aspetto della proporzionalità. Tra le principali osservazioni figurano la richiesta di limitare il ricorso agli atti delegati della Commissione europea, assicurare il coordinamento con la normativa vigente e con il futuro Quadro finanziario pluriennale, semplificare le procedure autorizzative ed evitare nuovi oneri amministrativi per le imprese e i cittadini. La risoluzione, inoltre, richiama l’esigenza di rendere più efficaci e bilanciate le disposizioni sul Made in EU, sugli investimenti esteri e sulle aree di accelerazione industriale, garantendo al contempo tutela delle filiere strategiche, neutralità tecnologica, certezza normativa e condizioni favorevoli agli investimenti e alla competitività del sistema produttivo europeo.

Il testo della risoluzione

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Industrial Accelerator Act UE Commissione del Senato decarbonizzazione competitività
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