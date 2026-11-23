La guerra ibrida rappresenta una minaccia crescente per la sicurezza nazionale, la stabilità delle istituzioni democratiche e la libertà dei cittadini. È quanto emerso dall’informativa urgente alla Camera del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, dedicata alle nuove forme di conflitto ibrido e cognitivo e alla necessità per l’Italia di passare da un approccio prevalentemente difensivo a una maggiore capacità di anticipazione delle minacce. Dagli attacchi informatici alle campagne di disinformazione, fino alla manipolazione delle percezioni e dell’opinione pubblica, le nuove forme di conflitto operano sempre più spesso al di sotto della soglia dello scontro armato, con l’obiettivo di indebolire la fiducia nelle istituzioni e condizionare la capacità dei cittadini di interpretare la realtà e assumere decisioni in autonomia. Crosetto ha quindi sottolineato l’esigenza di rafforzare le capacità di prevenzione e risposta del Paese, indicando tra le priorità il potenziamento della difesa cibernetica, la costituzione di un’arma cyber civile e militare, la creazione di un centro nazionale per il contrasto alla guerra ibrida e il rafforzamento della resilienza cognitiva. Un impegno sostenuto da investimenti superiori a 6 miliardi di euro nei prossimi anni e che, secondo il Ministro, richiede una risposta integrata dell’intero Sistema Paese, in stretto coordinamento con gli alleati europei e atlantici.

Il video dell’informativa