Infrastrutture e trasporti, Antonio Iannone nuovo Sottosegretario di Stato

A seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 1° aprile del Decreto del Presidente della Repubblica, il Sen. Antonio Iannone (FDI) viene nominato Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Il nuovo Sottosegretario di Stato ha prestato giuramento a Palazzo Chigi di fronte al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e alla presenza del Vicepresidente e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In occasione del giuramento, il Premier Meloni ha voluto porgere i migliori auguri di buon lavoro da parte sua e del Governo. Iannone sostituisce Galeazzo Bignami, che nel frattempo è diventato Capogruppo FDI alla Camera. Nella sua carriera politica, Iannone è stato coordinatore di Fratelli d’Italia in Campania, diventando senatore nel 2018, mentre quattro anni dopo viene nominato Segretario del Senato della Repubblica, Segretario della Commissione Antimafia, membro della Commissione Cultura del Senato e tesoriere del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia.

Link al Decreto del Presidente della Repubblica.