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2 giugno, Ambasciata d’Italia a l’Aja organizza evento in Grote Kerk madrina Francesca Lollobrigida

01 giugno 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
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In occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana, domani 2 giugno l’Ambasciata d’Italia a l’Aja organizzerà un evento presso la Grote Kerk a l’Aja. Lo si apprende da un comunicato della missione diplomatica.

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“Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del nostro Paese – ha ricordato oggi il Presidente Sergio Mattarella – […], un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da una intensa sete di pace”. Partendo dalle parole del Capo dello Stato, la celebrazione organizzata dall’Ambasciata a L’Aja sarà occasione per festeggiare, attraverso le eccellenze italiane nel mondo, i valori di democrazia e libertà su cui si fonda la nostra Repubblica.

Madrina dell’evento sarà Francesca Lollobrigida doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. È inoltre previsto uno spettacolo degli Sbandieratori di Assisi che, nell’anno che celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d’Italia, regaleranno una esibizione di grande impatto scenografico. L’Arena Quartet interpreterà gli inni nazionali italiano e olandese.

Prenderanno parte all’evento rappresentanti della comunità italiana residente nei Paesi Bassi, della Casa Reale nederlandese, del corpo diplomatico accreditato, del Parlamento, delle amministrazioni governative e provinciali nederlandesi, delle numerose organizzazione internazionale ed agenzie europee con sede a l’Aja.

A fare da cornice alla serata, la partecipazione della Federazione Italiana Cuochi, e la presenza di 29 stand enogastronomici, con prodotti iconici della cucina italiana, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

L’Ambasciata d’Italia a l’Aja rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor e partner che, con il loro fondamentale contributo, hanno reso possibile la realizzazione di questa celebrazione.

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Repubblica Italiana Democrazia Libertà Grote Kerk Ambasciata d'Italia a l'Aja Francesca Lollobrigida
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