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Il comandante si sente male e aereo deve atterrare d'emergenza: "Non riesce a pilotare"

È successo a Minneapolis, negli Stati Uniti, con il velivolo che è rientrato sano e salvo

All'interno di un aereo - 123rf
All'interno di un aereo - 123rf
02 settembre 2026 | 16.30
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Il comandante si sente male e un aereo rischia di precipitare. Un aereo partito da Minneapolis, negli Stati Uniti, è stato costretto a tornare indietro pochi minuti dopo il decollo, dopo che alcuni membri dell'equipaggio hanno segnalato una "potenziale incapacità del pilota" di guidare il velivolo.

Secondo quanto riportato da People, l'aereo, un Boeing 757-300, sarebbe dovuto atterrare a Orlando, in Florida, lo scorso 31 agosto, poco più di tre ore dopo il decollo, avvenuto intorno alle 11 ora locale. Tuttavia, appena quattro minuti dopo il decollo, un membro dell'equipaggio ha contattato via radio il controllo del traffico aereo richiedendo un rientro immediato all'aeroporto: "Dobbiamo tornare in pista", si sente in una registrazione del controllo del traffico aereo pubblicata da ATC.com, "natura dell'emergenza: abbiamo una potenziale incapacità del pilota... Vorremmo tornare immediatamente".

L'aereo ha quindi virato subito verso nord, tornando in direzione Minneapolis, e ha dichiarato un'emergenza per ottenere la priorità di gestione da parte del controllo del traffico aereo, riuscendo poi ad atterrare. La Federal Aviation Administration ha confermato che indagherà sull'incidente e ha precisato che il rientro è stato dovuto a "un'emergenza medica del pilota". "L'equipaggio ha seguito le procedure stabilite per tornare a Minneapolis-Saint Paul, dove l'aereo è atterrato in sicurezza", si legge in un comunicato, "poiché la sicurezza è la nostra priorità assoluta per Delta, ci stiamo concentrando sul supporto al pilota e ai nostri clienti per garantire il proseguimento del viaggio".

Il portavoce ha precisato che l'aereo è rientrato sano e salvo con tutti i 178 passeggeri e i sette membri dell'equipaggio a bordo. La compagnia aerea ha successivamente predisposto un nuovo equipaggio per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio verso Orlando, con il volo che è arrivato in serata.

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aereo aereo stati uniti atterraggio emergenza aereo
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