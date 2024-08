Un aereo con a bordo 62 persone è precipitato a Vinhedo, in Brasile, nello stato di San Paolo. Lo rende noto la compagnia aerea Voepass, precisando che 58 erano passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. L'aereo era partito dalla città di Cascavel, nello Stato di Parana, con destinazione l'aeroporto internazionale di Guarulhos. Non ci sarebbero sopravvissuti secondo le news diffuse dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva: "Sembra" che tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio siano morti. "Vorrei che tutti si alzassero in piedi per osservare un minuto di silenzio perché un aereo è appena precipitato nella città di Vinhedo, a San Paolo, con 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio e sembra che siano tutti morti", ha detto, in un video della sua dichiarazione condiviso su X.

BREAKING: Media reports that a Voepass ATR-72 has crashed in Sao Paulo, Brazil. Unverified video shows the aircraft spinning out of control while enroute to Guarulhos, Brazil. More details to follow. pic.twitter.com/1X0QVdGZ0Q — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 9, 2024

Secondo la compagnia, l'aereo precipitato a un Atr-72 turboelica. "Non c'è ancora alcuna conferma su come sia avvenuto l'incidente o sulla situazione attuale delle persone a bordo", ha detto Voepass in una nota. Nello schianto l'aereo avrebbe colpito diverse case alla periferia di San Paolo, secondo quanto riporta la Cnn citando la protezione civile brasiliana.